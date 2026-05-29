聽新聞
0:00 / 0:00
國票金股東會／董事改選出爐 張兆順出任董事長、總經理為吳瑛
國票金控（2889）29日召開股東常會並完成董事改選，15席董事（含獨立董事）全數順利當選，股東會後董事會決議確定由張兆順擔任董事長，自5月29日生效，總經理則為吳瑛。股東會並通過盈餘分配案，每股配發現金股利0.5元、股票股利0.089元，合計0.589元。
國票金董事當選名單出爐，新任董事為一銀代表人張兆順、周慶輝、蔡淑慧、台鋼金融科技代表人劉子猛、臺企銀（2834）代表人乙增祥、合庫銀代表人吳瑛、人旺公司施正峰與楊承羲、華基國際開發代表人陳冠舟、華康國際資產管理代表人陳冠如等10人，獨立董事則為謝智源、梁穗昌、李文雄、楊家興，以及陳惟龍等5人。
國票金控股東會通過盈餘分配案，可供分配盈餘約21.4億元，擬配發現金股利0.5元，股票股利每股約0.089元，盈餘分配率約93.5%。前董事長、現任國際票券董事長魏啟林指出，國票金控今年前四月自結累計稅後盈餘達14.09億元，年增607％，每股稅後盈餘（EPS）0.39元，累計前五月自結稅後純益可望達19億元，展現強勁成長動能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。