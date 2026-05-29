國票金股東會／董事改選出爐 張兆順出任董事長、總經理為吳瑛

國泰金控（2882）總經理李長庚29日於今年第1季法說會表示，今年董事長已勉勵金控與各子公司強化成長動能，除了加速內生成長，也會更積極研究國內外併購與參股機會，但強調若無法創造綜效，不會單純追求規模擴張。

2026-05-29 19:44