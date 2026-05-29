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國票金股東會／董事改選出爐 張兆順出任董事長、總經理為吳瑛

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國票金控29日召開股東常會並完成董事改選。圖／聯合報系資料照片
國票金控29日召開股東常會並完成董事改選。圖／聯合報系資料照片

國票金控（2889）29日召開股東常會並完成董事改選，15席董事（含獨立董事）全數順利當選，股東會後董事會決議確定由張兆順擔任董事長，自5月29日生效，總經理則為吳瑛。股東會並通過盈餘分配案，每股配發現金股利0.5元、股票股利0.089元，合計0.589元。

國票金董事當選名單出爐，新任董事為一銀代表人張兆順、周慶輝、蔡淑慧、台鋼金融科技代表人劉子猛、臺企銀（2834）代表人乙增祥、合庫銀代表人吳瑛、人旺公司施正峰與楊承羲、華基國際開發代表人陳冠舟、華康國際資產管理代表人陳冠如等10人，獨立董事則為謝智源、梁穗昌、李文雄、楊家興，以及陳惟龍等5人。

國票金控股東會通過盈餘分配案，可供分配盈餘約21.4億元，擬配發現金股利0.5元，股票股利每股約0.089元，盈餘分配率約93.5%。前董事長、現任國際票券董事長魏啟林指出，國票金控今年前四月自結累計稅後盈餘達14.09億元，年增607％，每股稅後盈餘（EPS）0.39元，累計前五月自結稅後純益可望達19億元，展現強勁成長動能。

國票金 張兆順 臺企銀

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