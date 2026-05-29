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中華車股東會／搶進 AI 有成 旗下綠捷公司預期明年登錄興櫃成金雞母

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

中華車（2204）29日股東會，董事長嚴陳莉蓮在股東會中表示，自主研發、多品牌布局是公司核心競爭力的來源。中華車將研發量能延伸至高科技產業自動化設備，旗下綠捷公司已出貨至高科技廠，去年EPS 4.28元，新產品機器狗也將在明年初開始出貨，預期明年登錄興櫃後，將成為中華車的金雞母。

中華車股東會並通過孫公司綠捷公司釋股以推動上市櫃。綠捷已為高科技企業提供多項客製化創新解決方案。綠捷從中華車的廠房應用起家，資本額1.4億元，年營收達5億元，並且成功打進台積電（2330）的供應鏈，成功轉型進入科技產業。新產品機器狗將在今年9月參展正式亮相，並在明年初開始出貨。

但對供應台積電一事，中華車低調不願證實，僅強調公司持續運用AI與數位孿生（Digital Twin）等先進技術，開發具高附加價值之新產品。

嚴陳莉蓮指出，中華車將長期累積的整車自主研發實力，延伸應用到高科技產業的自動化設備事業，培養新的成長動能。面對多變環境，公司將繼續精益求精，深化AI應用來強化經營韌性，為股東創造長期價值。

中華車 嚴陳莉蓮 董事長

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