儒鴻股東會／決議每股配發現金15元 強化多元產能布局

儒鴻（1476）29日舉行股東會，由董事長王樹文主持，會中通過各項議案，並決議分派每股現金股利15元。

儒鴻在致股東報告書中表示，展望2026年，將持續分散生產基地策略、加速印尼成衣廠三期建廠時程，藉由更彈性與多元產能的布局，提升應對全球市場需求波動的能力。同時，也持續提高在硬體上導入自動化生產、產線監控軟體所帶來之效益。

儒鴻2025年全年稅後純益55.1億元，年減16.9%，每股純益（EPS）20.1元，連續兩年賺兩個股本，創史上第三高；每股配息15元，股息配發率約75%。

儒鴻表示，已式啟動印尼廠第三期建廠計畫，並藉由前兩期在當地建廠的經驗，加速建廠時程，採用逐步投產模式，期待能及早挹注新產能，提升印尼於集團整體產能中的占比。

展望後市，儒鴻指出，第2季訂單量優於去年同期，ASP也高於去年，除新產品帶動外，部分動能來自世足賽需求，以及戰爭帶動的轉單效應。目前訂單能見度已排至10至11月，但第3季訂單尚未完全接滿，下半年仍需觀察終端需求變化。此外，後續將持續關注成本面影響；近期油價回跌，有助緩解第3季原料成本壓力，毛利率可望維持正常水準。

回顧2025年，儒鴻指出，整體政經局勢深受關稅議題、匯率劇烈變動與地緣政治衝突干擾。面對品牌客戶採購策略趨保守，甚至要求供應鏈轉嫁關稅負擔等嚴峻挑戰，產業整體利潤遭受侵蝕，對企業營運韌性與風險因應能力構成重大考驗。雖然不可避免的受大環境波及，但儒鴻憑藉多年累積之研發實力與技術底蘊，展現出高度的營運韌性，不僅緩解外部衝擊，並進一步成功掌握新興品牌客戶成長契機，為公司營收注入活水。

儒鴻表示，在新舊客戶的共同貢獻下，公司營業額連續兩年成長，並再寫歷史次高紀錄，儘管政經局勢仍具高度挑戰性，將持續加大研發創新投入，積極朝高附加價值及利基型產品發展，同時拓展新品牌客戶，並深化與既有品牌客戶之合作關係，持續強化企業韌性，在穩健中追求成長。