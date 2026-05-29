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國泰金法說會／加速評估併購與參股 總經理李長庚：有綜效才出手

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控總經理李長庚於今年第1季法說會表示，今年董事長已勉勵金控與各子公司強化成長動能，除了加速內生成長，也會更積極研究國內外併購與參股機會。記者黃于庭／攝影
國泰金控總經理李長庚於今年第1季法說會表示，今年董事長已勉勵金控與各子公司強化成長動能，除了加速內生成長，也會更積極研究國內外併購與參股機會。記者黃于庭／攝影

國泰金控（2882）總經理李長庚29日於今年第1季法說會表示，今年董事長已勉勵金控與各子公司強化成長動能，除了加速內生成長，也會更積極研究國內外併購與參股機會，但強調若無法創造綜效，不會單純追求規模擴張。

李長庚指出，相關討論其實從去年就已開始，過去幾年因應接軌需求，集團資源多優先配置給人壽子公司。今年順利接軌後，集團將重新思考各子公司的資本強化與業務擴張，包括人壽健康生態圈、保險局開放的健康事業，以及對產險、證券、期貨、創投等子公司規劃更多成長機會。

對於市場頻傳併購消息，李長庚直說，「現在很多報章雜誌報導，有些真、有些不那麼真，但欣賞文章很好看」，提醒外界除了看消息，也要用另一隻眼睛看真相。

李長庚認為，目前全球經營環境已和過去不同，AI與地緣政治正重塑商業模式與經濟秩序。過去30年還在全球化的過程，企業決策較少考量政策與地緣政治因素，但近年美中貿易戰、科技戰與地緣政治衝突，已成為企業擴張時的重要考量，尤其金融業屬高度監理產業，更必須考量外在環境與地緣政治帶來的阻力與機會，因此無論是併購、內生成長或參股，都會從全面性角度評估。

李長庚表示，目前金控策略部門持續研究國內外機會，但國泰的方向仍以「做強」優先，而非單純做大。他強調，各子公司未來內生成長速度一定會加快，也會開發新的業務模式；至於外部併購，則會更積極進行研究與接觸，若有進一步消息再對外說明。

談到台灣金融業結構，李長庚直言，從市場占比來看，國泰世華銀行其實還很小，目前在台灣存放款市占率約僅5%至6%，台灣銀行業也沒有任何一家銀行占據10%至20%以上市占率。除了壽險市占相對較高、產險約12%至13%，其他業務仍有很大成長空間。

李長庚指出，若希望台灣金融業真正具備國際競爭力，銀行整併是必要方向，「今天科技業已經在打國際盃，但台灣沒有任何一家金融機構可以打世界盃，甚至連洲際盃都很難」。他並呼籲政府要推動銀行整併，協助這些科技大廠打世界盃。

國泰金控5月29日舉行2026年第1季法說會。記者黃于庭／攝影
國泰金控5月29日舉行2026年第1季法說會。記者黃于庭／攝影

國泰金控

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