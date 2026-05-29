裕慶股東會／通過每股配發9元股息 現金殖利率達5.39%

裕慶-KY（6957）29日召開股東常會，由董事長廖昭宜主持，會中承認並通過去年度決算表冊及盈餘分配案，每股配發9元現金股利，配息率達88%，連續二年股利配發率達8成以上水準，以29日收盤價167元計算，現金殖利率達5.39%。

29日股東會亦決議通過辦理私募普通股案，預計發行不超過1.6萬張，由股東常會授權董事會，自股東會決議之日起一年內，分一次或二次辦理。

裕慶表示，此次私募規劃主要因應長期經營與業務發展需求，擬引進可與公司形成策略合作綜效的投資人，有助於擴大業務版圖、提升營運效率，進而提升未來中長期營運表現與全球競爭力。

裕慶去年合併營收38.23億元，稅後純益5.6億元，每股稅後純益10.18元，主要受到電動床機構件主力客戶訂單調整影響，致全年營運較前一年有落差的情況，但商用展示架業務訂單動能維持暢旺，並受惠客戶量體持續擴大及多項新專案逐步認列，帶動整體營運自下半年起明顯轉強，並延續至2026年。

裕慶第1季合併營收10.08億元，稅後淨利8,256萬元，每股稅後純益1.51元，分別較去年同期成長28.7%、29%與30.1%。

裕慶指出，商用展示架業務仍為2026年營運成長主軸，看好北美大型零售客戶通路升級、門市展示需求提升，以及供應鏈集中化趨勢延續，品牌商對具備整合能力的供應商依賴度提高，裕慶憑藉「設計+製造+服務」一條龍模式，持續擴大商用展示架ODM、OEM訂單量能。

此外，智慧電子標籤展示架與自動化設備整合展示架，預計於第2季完成系統驗證、第3季出貨，有助開拓智慧零售新產品線。

除商用展示架核心業務外，裕慶今年亦正式啟動全新成長雙引擎，包括成立家用門鎖事業群，預計自第2季起逐步創造營運貢獻，並規劃於今年下半年發展板金加工事業群。

其中，家用門鎖與商用展示架既有客戶群具一定重疊性，有利於藉由既有客戶關係導入新產品；板金加工事業則可延伸既有金屬加工能力與製程優勢，擴大接單應用領域，與既有核心業務形成營運綜效。

在產能布局方面，裕慶持續推動多元化生產基地配置，印尼新廠已於2026年第1季正式投產，有助於提升集團產能調度彈性，並強化海外供應鏈韌性。

裕慶表示，印尼泗水新廠未來亦將作為板金加工事業群生產基地，由於板金加工製程與展示架製程具高度重疊性，有助於提升設備使用效率與資本效益。

展望未來，廖昭宜說，裕慶將持續深化「設計+製造+服務」整合能力，擴大客戶量體與產品應用範圍，並透過策略性投資人合作與多元產能布局，推動集團邁向新一波成長階段。