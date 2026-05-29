寶成股東會／通過每股配發1.3元現金股息 殖利率達5.1%

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）29日召開股東常會，承認與通過去年度決算表冊及盈餘分配案，每股配發1.3元現金股利，配息率31.7%，以29日收盤價25.45元計算，現金殖利率達5.1%。

展望今年，寶成董事長吳邦治表示，今年外在經營環境挑戰依然頻仍，但公司財務結構穩健，將持續專注於「鞋類製造」與「運動用品零售及批發」兩大核心本業，並深化與國際品牌客戶的策略合作關係。

寶成去年合併營收2,514億元、年減4.7%，主要因為新台幣兌美元匯率波動，以及運動用品零售及批發業務銷售趨緩；但鞋類製造業務持續展現營運韌性，以美元計算的全年營收仍較2024年成長。

在獲利方面，寶成持續落實成本及費用管控，但受鞋類製造業務產能負載不均、人工成本上升，以及新增產能尚處爬坡階段等因素影響，加上運動用品零售及批發業務面臨市場折扣競爭加劇，致稅後純益121億元、年減24.7%，每股稅後純益4.1元。

吳邦治指出，寶成去年鞋類產品出貨雙數雖較2024年小幅下滑，但得益於產品組合優化，平均售價穩定成長，鞋類製造業務仍為合併營收主要來源，占比增至70%，顯示營運基礎持續穩固。

在運動用品零售及批發業務方面，集團已於大中華區建立涵蓋線上與線下的完整銷售模式。去年因消費態度趨於保守，加上產業庫存水準偏高，致使市場折扣競爭嚴峻，儘管線上銷售表現維持穩健，但整體銷售規模仍較2024年減少，該業務合併營收占比降至30%。

展望未來，吳邦治說，在鞋類製造業務方面，將持續厚植多元化生產優勢，積極投入技術創新與製程精進，進一步強化供應鏈韌性與永續發展能力，提供品牌客戶更全面且具彈性的製造服務。

在運動用品零售及批發業務方面，則將延續精緻化零售策略，動態管理並整合實體與數位通路布局，並透過商業模式創新及數位賦能工具，持續優化整體營運效益。