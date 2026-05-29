快訊

終於要降溫…薔蜜颱風接近「雨掃北台灣」 這天鋒面遠離水氣減少

防堵伊波拉入侵！疾管署6月2日起將限制2國入境 台灣4身分例外

台股過熱？成交量值榜近期最多漲停、鴻海也衝漲停板 這些數據給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

岱宇法說會／版圖再擴大、打入美國指標連鎖健身房 看好重返成長軌道

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
岱宇國際董事長林佑穎。聯合報系資料照
岱宇國際董事長林佑穎。聯合報系資料照

岱宇國際（1598）29日召開法說，宣布商用業務取得突破性進展，成功進軍數間北美指標大型連鎖健身房，包括連鎖健身房龍頭Anytime Fitness在內，看好下半年營收將展現更強勁的成長動能，整體營收有望重返成長軌道。

同時，岱宇也持續推動「ReFit」營運優化計畫，強化費用控管與資本運用效率，挾第1季已展現獲利能力的良好基礎下，全力衝刺今年起的連續獲利目標，並朝長期股東權益報酬率（ROE）15%的目標穩步邁進。

「達成轉虧為盈是今年的首要策略目標！」董事長林佑穎說，今年第1季是公司2021年以來，首度在傳統淡季的第1季達成本業獲利，對於今年後續季度的獲利表現，具有指標意義。

展望未來，林佑穎表示，岱宇將持續提升營運效率，目標在年底前，將既有業務的營業費用率控制在36%以下，以奠定連續年度獲利的基礎。

在營收動能上，岱宇在商用市場的推廣策略奏效，陸續獲得北美一線連鎖健身品牌的認可與採購，預期下半年將對營收有更顯著的貢獻。

商用健身器材業務今年可望展現強勁成長，成為最主要的成長動能。岱宇近期已成功打入多家北美指標大型連鎖健身房業者，包含全球最大連鎖健身房Anytime Fitness，以及數間大型連鎖健身房Orangetheory Fitness、Snap Fitness等，持續深耕北美市場與拓展其他目標市場。

岱宇也持續投入新產品研發，以補足過往較缺乏的商用重訓產品線，包括推出全新的商用重訓產品線i-Strength，近期參展成效顯著，逐步轉化為實質訂單。

以岱宇2025年的商用健身器材營收推算，其在全球的市占率僅約0.3%，未來五年內目標突破1%的市占率，長期擴張空間龐大。

在家用健身器材方面，今年策略將持續聚焦「獲利優先」。內部管理與KPI設定已轉為更獲利導向，並將部分行銷業務移回總部統籌進行，可顯著提升行銷獲客效率。

同時，公司將持續優化產品結構，提升高毛利產品比重，並透過提供創新產品與優化服務，如強化軟體系統以提升用戶黏著度，優化售後服務與物流效率等，以鞏固市場地位。

此外，岱宇也持續建構多元新興的成長來源。在復健醫療方面，今年初全新8.0系列醫療產品已順利取得歐盟MDR認證，正陸續鋪貨至子公司，預計第2季開始貢獻營收，今年起可擴大拓展市場。在電輔車（E-Bike）方面，則持續在品牌與代工雙軌並進。

岱宇今年第1季合併營收16.38億元、年減12.1%，主要由於公司處於轉型期，持續調整產品線，聚焦毛利率較佳的產品。受惠於商用業務比重擴大與產品組合優化，第1季毛利率達42.1%，年增6.3個百分點。

在持續提升營運效率與高毛利策略的雙重奏效下，第1季營業利益達5,736萬元，順利締造自2021年以來首度於第1季本業獲利的佳績，稅後純益4,164萬元，每股稅後純益0.25元。

岱宇 健身房 美國

延伸閱讀

南亞股東會／董座吳嘉昭：電子相關產業加持 第2季獲利仍可大幅增加

萬旭法說會／打入手機直連衛星、業績爆發 法人估今年成長兩成起跳

瑩碩股東會／雙引擎策略催速 去年虧損大收斂、今年營運重返成長

華南金法說會／前四月獲利破百億元 總經理說明五策略繼續壯大規模

相關新聞

長榮航股東會／改選董事！張國華兒子張聖恩入列

長榮航空（2618）29日召開股東常會，除通過每股配發現金股利2元外，也完成董事改選。其中張國華兒子張聖恩首度獲選董事，成為市場關注焦點。

裕慶股東會／通過每股配發9元股息 現金殖利率達5.39%

裕慶-KY（6957）29日召開股東常會，由董事長廖昭宜主持，會中承認並通過去年度決算表冊及盈餘分配案，每股配發9元現金股利，配息率達88%，連續二年股利配發率達8成以上水準，以29日收盤價167元計算，現金殖利率達5.39%。

寶成股東會／通過每股配發1.3元現金股息 殖利率達5.1%

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）29日召開股東常會，承認與通過去年度決算表冊及盈餘分配案，每股配發1.3元現金股利，配息率31.7%，以29日收盤價25.45元計算，現金殖利率達5.1%。

岱宇法說會／版圖再擴大、打入美國指標連鎖健身房 看好重返成長軌道

岱宇國際（1598）29日召開法說，宣布商用業務取得突破性進展，成功進軍數間北美指標大型連鎖健身房，包括連鎖健身房龍頭Anytime Fitness在內，看好下半年營收將展現更強勁的成長動能，整體營收有望重返成長軌道。

國泰金法說會／台股會持續創高嗎？ 總座李長庚：觀察源頭發展

台股29日再度上揚1,096.5點，面對持續高飛的台股，國泰金控（2882）總經理李長庚29日於國泰金第1季法說會上表示，今年台灣景氣相對是真的不錯，從各機構預估來看，經濟成長率大約有7%左右，主因仍是AI相關半導體需求帶動。他指出，目前全球成長最快的產業就是AI，但真正能吃到AI浪潮的國家或企業其實不多，主要集中在美國、台灣、韓國、日本等，「只要源頭持續成長，台股和景氣一定會好」。

南寶股東會／完成董事會改選 黃映霖接棒新董座、啟動新世代布局

南寶（4766）29日召開年度股東常會，會中通過114年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，並完成董事改選；隨後召開董事會，推選黃映霖為新任董事長，順利交棒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。