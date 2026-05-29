岱宇法說會／版圖再擴大、打入美國指標連鎖健身房 看好重返成長軌道

岱宇國際（1598）29日召開法說，宣布商用業務取得突破性進展，成功進軍數間北美指標大型連鎖健身房，包括連鎖健身房龍頭Anytime Fitness在內，看好下半年營收將展現更強勁的成長動能，整體營收有望重返成長軌道。

同時，岱宇也持續推動「ReFit」營運優化計畫，強化費用控管與資本運用效率，挾第1季已展現獲利能力的良好基礎下，全力衝刺今年起的連續獲利目標，並朝長期股東權益報酬率（ROE）15%的目標穩步邁進。

「達成轉虧為盈是今年的首要策略目標！」董事長林佑穎說，今年第1季是公司2021年以來，首度在傳統淡季的第1季達成本業獲利，對於今年後續季度的獲利表現，具有指標意義。

展望未來，林佑穎表示，岱宇將持續提升營運效率，目標在年底前，將既有業務的營業費用率控制在36%以下，以奠定連續年度獲利的基礎。

在營收動能上，岱宇在商用市場的推廣策略奏效，陸續獲得北美一線連鎖健身品牌的認可與採購，預期下半年將對營收有更顯著的貢獻。

商用健身器材業務今年可望展現強勁成長，成為最主要的成長動能。岱宇近期已成功打入多家北美指標大型連鎖健身房業者，包含全球最大連鎖健身房Anytime Fitness，以及數間大型連鎖健身房Orangetheory Fitness、Snap Fitness等，持續深耕北美市場與拓展其他目標市場。

岱宇也持續投入新產品研發，以補足過往較缺乏的商用重訓產品線，包括推出全新的商用重訓產品線i-Strength，近期參展成效顯著，逐步轉化為實質訂單。

以岱宇2025年的商用健身器材營收推算，其在全球的市占率僅約0.3%，未來五年內目標突破1%的市占率，長期擴張空間龐大。

在家用健身器材方面，今年策略將持續聚焦「獲利優先」。內部管理與KPI設定已轉為更獲利導向，並將部分行銷業務移回總部統籌進行，可顯著提升行銷獲客效率。

同時，公司將持續優化產品結構，提升高毛利產品比重，並透過提供創新產品與優化服務，如強化軟體系統以提升用戶黏著度，優化售後服務與物流效率等，以鞏固市場地位。

此外，岱宇也持續建構多元新興的成長來源。在復健醫療方面，今年初全新8.0系列醫療產品已順利取得歐盟MDR認證，正陸續鋪貨至子公司，預計第2季開始貢獻營收，今年起可擴大拓展市場。在電輔車（E-Bike）方面，則持續在品牌與代工雙軌並進。

岱宇今年第1季合併營收16.38億元、年減12.1%，主要由於公司處於轉型期，持續調整產品線，聚焦毛利率較佳的產品。受惠於商用業務比重擴大與產品組合優化，第1季毛利率達42.1%，年增6.3個百分點。

在持續提升營運效率與高毛利策略的雙重奏效下，第1季營業利益達5,736萬元，順利締造自2021年以來首度於第1季本業獲利的佳績，稅後純益4,164萬元，每股稅後純益0.25元。