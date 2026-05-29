快訊

終於要降溫…薔蜜颱風接近「雨掃北台灣」 這天鋒面遠離水氣減少

防堵伊波拉入侵！疾管署6月2日起將限制2國入境 台灣4身分例外

台股過熱？成交量值榜近期最多漲停、鴻海也衝漲停板 這些數據給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

桂盟股東會／需求修正的影響逐步減緩 市場已逐步回歸健康發展軌道

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

桂盟（5306）29日股東會，通過包含盈餘分配表在內的所有議案，同時也完成第 14 屆董事選舉，原任董事全數續任。

桂盟董事長吳盈進表示，2025年全球自行車產業相較前兩年，庫存調整與需求修正的影響已逐步減緩，市場供需結構趨於穩定，整體產業環境仍處於調整後的復甦階段。在桂盟全體同仁的共同努力下，2025年合併營業額達新台幣46.77億元、營業毛利為新台幣20.68億元、毛利率為44.2%、稅後淨利為新台幣9.65億元，全年EPS達7.66元。隨著主要市場庫存水位逐步回歸合理區間，加上部分高階產品及補修市場需求回溫，整體營運動能及各項指標呈現穩定趨勢。

桂盟總經理吳瑞章表示，全球自行車產業歷經近年庫存調整後，市場已逐步回歸健康發展軌道，2026年整體產業可望穩健復甦。北美與歐洲高階市場需求持續回溫，中國大陸內銷市場亦維持成長態勢。在供應鏈布局方面，桂盟憑藉越南及印尼生產基地，持續強化全球供應韌性與關稅應變能力。此外，新事業布局亦逐步展現成果，預期將為未來營運增添成長動能。

董事長吳盈進表示，桂盟即將邁向五十周年，正式啟動「第六個黃金十年」，以金屬加工技術與全球自有品牌直銷通路為核心競爭優勢，未來將聚焦「傳動」與「轉動」兩大領域持續深化。公司對未來一直保持樂觀，短期間面對多變環境仍需謹慎，經營階層會致力為全體股東帶來長期穩定回報。

桂盟 總經理 新台幣

延伸閱讀

正隆股東會／今年審慎樂觀 越南紙器總產能將突破10億平方米

國票金股東會／董事長魏啓林：今年前五月獲利可望達19億元

台郡股東會／董座鄭明智：穩健推進轉型 下半年看到成效

劍麟股東會／通過配發每股4.5元現金股利 殖利率達5.31％

相關新聞

長榮航股東會／改選董事！張國華兒子張聖恩入列

長榮航空（2618）29日召開股東常會，除通過每股配發現金股利2元外，也完成董事改選。其中張國華兒子張聖恩首度獲選董事，成為市場關注焦點。

裕慶股東會／通過每股配發9元股息 現金殖利率達5.39%

裕慶-KY（6957）29日召開股東常會，由董事長廖昭宜主持，會中承認並通過去年度決算表冊及盈餘分配案，每股配發9元現金股利，配息率達88%，連續二年股利配發率達8成以上水準，以29日收盤價167元計算，現金殖利率達5.39%。

寶成股東會／通過每股配發1.3元現金股息 殖利率達5.1%

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）29日召開股東常會，承認與通過去年度決算表冊及盈餘分配案，每股配發1.3元現金股利，配息率31.7%，以29日收盤價25.45元計算，現金殖利率達5.1%。

岱宇法說會／版圖再擴大、打入美國指標連鎖健身房 看好重返成長軌道

岱宇國際（1598）29日召開法說，宣布商用業務取得突破性進展，成功進軍數間北美指標大型連鎖健身房，包括連鎖健身房龍頭Anytime Fitness在內，看好下半年營收將展現更強勁的成長動能，整體營收有望重返成長軌道。

國泰金法說會／台股會持續創高嗎？ 總座李長庚：觀察源頭發展

台股29日再度上揚1,096.5點，面對持續高飛的台股，國泰金控（2882）總經理李長庚29日於國泰金第1季法說會上表示，今年台灣景氣相對是真的不錯，從各機構預估來看，經濟成長率大約有7%左右，主因仍是AI相關半導體需求帶動。他指出，目前全球成長最快的產業就是AI，但真正能吃到AI浪潮的國家或企業其實不多，主要集中在美國、台灣、韓國、日本等，「只要源頭持續成長，台股和景氣一定會好」。

南寶股東會／完成董事會改選 黃映霖接棒新董座、啟動新世代布局

南寶（4766）29日召開年度股東常會，會中通過114年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，並完成董事改選；隨後召開董事會，推選黃映霖為新任董事長，順利交棒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。