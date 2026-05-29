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桂盟股東會／需求修正的影響逐步減緩 市場已逐步回歸健康發展軌道
桂盟（5306）29日股東會，通過包含盈餘分配表在內的所有議案，同時也完成第 14 屆董事選舉，原任董事全數續任。
桂盟董事長吳盈進表示，2025年全球自行車產業相較前兩年，庫存調整與需求修正的影響已逐步減緩，市場供需結構趨於穩定，整體產業環境仍處於調整後的復甦階段。在桂盟全體同仁的共同努力下，2025年合併營業額達新台幣46.77億元、營業毛利為新台幣20.68億元、毛利率為44.2%、稅後淨利為新台幣9.65億元，全年EPS達7.66元。隨著主要市場庫存水位逐步回歸合理區間，加上部分高階產品及補修市場需求回溫，整體營運動能及各項指標呈現穩定趨勢。
桂盟總經理吳瑞章表示，全球自行車產業歷經近年庫存調整後，市場已逐步回歸健康發展軌道，2026年整體產業可望穩健復甦。北美與歐洲高階市場需求持續回溫，中國大陸內銷市場亦維持成長態勢。在供應鏈布局方面，桂盟憑藉越南及印尼生產基地，持續強化全球供應韌性與關稅應變能力。此外，新事業布局亦逐步展現成果，預期將為未來營運增添成長動能。
董事長吳盈進表示，桂盟即將邁向五十周年，正式啟動「第六個黃金十年」，以金屬加工技術與全球自有品牌直銷通路為核心競爭優勢，未來將聚焦「傳動」與「轉動」兩大領域持續深化。公司對未來一直保持樂觀，短期間面對多變環境仍需謹慎，經營階層會致力為全體股東帶來長期穩定回報。
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