國泰金法說會／台股會持續創高嗎？ 總座李長庚：觀察源頭發展

台股29日再度上揚1,096.5點，面對持續高飛的台股，國泰金控（2882）總經理李長庚29日於國泰金第1季法說會上表示，今年台灣景氣相對是真的不錯，從各機構預估來看，經濟成長率大約有7%左右，主因仍是AI相關半導體需求帶動。他指出，目前全球成長最快的產業就是AI，但真正能吃到AI浪潮的國家或企業其實不多，主要集中在美國、台灣、韓國、日本等，「只要源頭持續成長，台股和景氣一定會好」。

李長庚表示，只要AI的發展沒有嘎然而止，台灣景氣就不會太差。他認為，全球AI商機的源頭仍在美國，這幾年全球經濟成長最大的動能就是AI，美國科技巨頭持續擴大資本支出，也同步帶動台灣出口成長，因此如果美國大型科技公司持續成長，台灣股市與景氣大致上也不會不好，只要源頭持續成長，台灣股市和景氣一定會好。

李長庚以台灣對美貿易為例，前年台灣對美貿易順差逾700億美元，去年已達1,500億美元，今年甚至可能超過2,000億美元，代表AI需求持續擴張。而台灣在AI供應鏈中的角色，甚至帶動韓國相關產業發展，顯示整個供應鏈正在被AI需求推升。

不過，李長庚也提醒，長線看好不代表短線不會波動，但他強調，這些都屬於過程中的波動，只要AI這個「大源頭」仍持續成長，整體動能就能延續。

對於台股後市，李長庚表示，不敢直接評論「坐五望六」等指數預測，也開玩笑稱「沒有要大家All in ETF」，但他認為觀察重點仍在美國AI巨頭資本支出是否放緩，「如果哪一天美國大型AI公司的支出開始減緩，那我們作為最大供應鏈，當然也會受到影響」。