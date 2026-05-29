快訊

終於要降溫…薔蜜颱風接近「雨掃北台灣」 這天鋒面遠離水氣減少

防堵伊波拉入侵！疾管署6月2日起將限制2國入境 台灣4身分例外

台股過熱？成交量值榜近期最多漲停、鴻海也衝漲停板 這些數據給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰金法說會／台股會持續創高嗎？ 總座李長庚：觀察源頭發展

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控總經理李長庚29日於國泰金第1季法說會說明對於台灣景氣與台股看法。記者黃于庭／攝影
國泰金控總經理李長庚29日於國泰金第1季法說會說明對於台灣景氣與台股看法。記者黃于庭／攝影

台股29日再度上揚1,096.5點，面對持續高飛的台股，國泰金控（2882）總經理李長庚29日於國泰金第1季法說會上表示，今年台灣景氣相對是真的不錯，從各機構預估來看，經濟成長率大約有7%左右，主因仍是AI相關半導體需求帶動。他指出，目前全球成長最快的產業就是AI，但真正能吃到AI浪潮的國家或企業其實不多，主要集中在美國、台灣、韓國、日本等，「只要源頭持續成長，台股和景氣一定會好」。

李長庚表示，只要AI的發展沒有嘎然而止，台灣景氣就不會太差。他認為，全球AI商機的源頭仍在美國，這幾年全球經濟成長最大的動能就是AI，美國科技巨頭持續擴大資本支出，也同步帶動台灣出口成長，因此如果美國大型科技公司持續成長，台灣股市與景氣大致上也不會不好，只要源頭持續成長，台灣股市和景氣一定會好。

李長庚以台灣對美貿易為例，前年台灣對美貿易順差逾700億美元，去年已達1,500億美元，今年甚至可能超過2,000億美元，代表AI需求持續擴張。而台灣在AI供應鏈中的角色，甚至帶動韓國相關產業發展，顯示整個供應鏈正在被AI需求推升。

不過，李長庚也提醒，長線看好不代表短線不會波動，但他強調，這些都屬於過程中的波動，只要AI這個「大源頭」仍持續成長，整體動能就能延續。

對於台股後市，李長庚表示，不敢直接評論「坐五望六」等指數預測，也開玩笑稱「沒有要大家All in ETF」，但他認為觀察重點仍在美國AI巨頭資本支出是否放緩，「如果哪一天美國大型AI公司的支出開始減緩，那我們作為最大供應鏈，當然也會受到影響」。

國泰金 台股 韓國

延伸閱讀

李長庚：兩大因素促使國泰金積極評估投入併購 且繼續看好台灣股市

台股強攻4萬5關卡含發ETF續衝鋒 這幾檔半導體ETF漲幅優於大盤

4月景氣燈號續亮紅燈 國發會：成長動能持續穩健

景氣熱絡 連亮五顆紅燈 經濟動能穩健向上

相關新聞

長榮航股東會／改選董事！張國華兒子張聖恩入列

長榮航空（2618）29日召開股東常會，除通過每股配發現金股利2元外，也完成董事改選。其中張國華兒子張聖恩首度獲選董事，成為市場關注焦點。

裕慶股東會／通過每股配發9元股息 現金殖利率達5.39%

裕慶-KY（6957）29日召開股東常會，由董事長廖昭宜主持，會中承認並通過去年度決算表冊及盈餘分配案，每股配發9元現金股利，配息率達88%，連續二年股利配發率達8成以上水準，以29日收盤價167元計算，現金殖利率達5.39%。

寶成股東會／通過每股配發1.3元現金股息 殖利率達5.1%

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）29日召開股東常會，承認與通過去年度決算表冊及盈餘分配案，每股配發1.3元現金股利，配息率31.7%，以29日收盤價25.45元計算，現金殖利率達5.1%。

岱宇法說會／版圖再擴大、打入美國指標連鎖健身房 看好重返成長軌道

岱宇國際（1598）29日召開法說，宣布商用業務取得突破性進展，成功進軍數間北美指標大型連鎖健身房，包括連鎖健身房龍頭Anytime Fitness在內，看好下半年營收將展現更強勁的成長動能，整體營收有望重返成長軌道。

國泰金法說會／台股會持續創高嗎？ 總座李長庚：觀察源頭發展

台股29日再度上揚1,096.5點，面對持續高飛的台股，國泰金控（2882）總經理李長庚29日於國泰金第1季法說會上表示，今年台灣景氣相對是真的不錯，從各機構預估來看，經濟成長率大約有7%左右，主因仍是AI相關半導體需求帶動。他指出，目前全球成長最快的產業就是AI，但真正能吃到AI浪潮的國家或企業其實不多，主要集中在美國、台灣、韓國、日本等，「只要源頭持續成長，台股和景氣一定會好」。

南寶股東會／完成董事會改選 黃映霖接棒新董座、啟動新世代布局

南寶（4766）29日召開年度股東常會，會中通過114年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，並完成董事改選；隨後召開董事會，推選黃映霖為新任董事長，順利交棒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。