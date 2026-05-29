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羅昇法說會／首季營收創高 智動化與機器人布局顯成效

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

自動化控制整合與通路商羅昇企業（8374）29日召開法說，受惠於營運結構調整、市場需求回升，以及在機器人半導體市場的深化布局，羅昇首季營收創下近年新高，呈現三率三升後，帶動整體營收及獲利後勢看俏。

羅昇第1季合併營收13.74億元、年增23.5%，稅後純益4,843萬元、年增82.4%，每股稅後純益0.43元，獲利創近五年同期新高；累計前四月合併營收19.65億元、年增37%，顯示谷底確立回升。

談到主要策略布局，羅昇強調，將持續深化轉，降低對傳統單一市場如工具機產業的依賴，並全力擴大「AI智動化與機器人」、「半導體設備與耗材」、「綠能與智慧能源解決方案」等三大市場布局。

在AI智動化與機器人方面，羅昇表示，將全面投入AI視覺辨識技術，從傳統的包裝堆棧，進一步延伸到技術難度更高的無人載具（AGV/AMR）智慧物流拆棧與分揀市場。

羅昇透過投資六俊電機與怡進，將原本的減速機通路優勢，與六俊的馬達技術結合，正式開發出機器人核心「關節模組」，鎖定工業機器人、無人機及未來人形機器人的關鍵大腦與四肢商機。

在半導體設備領域，為切入一線晶圓代工大廠，羅昇透過公司內部軟體研發團隊，成功開發出半導體標準通訊協定（SECS/GEM）與檢量測設備系統。

羅昇的業務重心也從早期的低毛利耗材銷售，轉型為高階晶圓移載、晶圓檢測設備，以及高階製程模擬分析軟體，目前已成功導入國內指標性半導體大廠供應鏈。

至於綠能與智慧能源解決方案，羅昇主要透過歐洲子公司Broker深耕，產品策略從中低階的不斷電系統（UPS），全面轉向應用於微型資料中心的中高階解決方案，在歐洲市場迴響熱烈，並積極切入綠能與工廠能耗監控。

展望未來，法人指出，六俊電機研發的機器人核心「關節模組」何時能放量出貨，以及半導體軟硬整合方案在下半年的接單能見度，將是後續市場關注的焦點。

營收 機器人 半導體

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