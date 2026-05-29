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南寶股東會／完成董事會改選 黃映霖接棒新董座、啟動新世代布局

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
南寶29日舉行股東會，會中完成新任董事會改選，並於同日董事會通過推選黃映霖為新任董事長。經營團隊舉辦感恩獻花儀式，象徵穩健交棒與傳承，圖為南寶樹脂新任董事長黃映霖（右起）、原任董事長吳政賢、執行長許明現。南寶／提供
南寶29日舉行股東會，會中完成新任董事會改選，並於同日董事會通過推選黃映霖為新任董事長。經營團隊舉辦感恩獻花儀式，象徵穩健交棒與傳承，圖為南寶樹脂新任董事長黃映霖（右起）、原任董事長吳政賢、執行長許明現。南寶／提供

南寶（4766）29日召開年度股東常會，會中通過114年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，並完成董事改選；隨後召開董事會，推選黃映霖為新任董事長，順利交棒。

南寶表示，新任董事長黃映霖現任南寶鞋材業務總處執行總經理，長年深耕南寶核心事業，不僅在充滿挑戰的產業環境中帶領鞋材團隊持續擴張市占版圖，更憑藉卓越的國際視野與創新的接著技術，持續深化與全球頂尖品牌合作，帶動南寶近年營業利益率結構性優化，並締造優異財務表現。

南寶指出，在穩健交棒的背後，是南寶成立迄今超過60年、歷經數次世代傳承所累積的深厚底蘊。公司深知企業基業長青的關鍵在於制度化的人才傳承。南寶的接班規劃從不侷限於少數最高階經營層，而是致力於逐步建立穩定之管理人才梯隊。為確保公司永續經營與經營團隊穩定運作，南寶透過系統化的人才培育制度及管理發展計畫，由人力資源部統籌辦理接班人才之遴選與培育，並運用高潛力人才遴選制度與跨事業、國際經營歷練等機制，全面提升各階層主管的經營管理能力。

此外，此次股東會改選共選出七席董事，其中包含三位連任與四位新任董事。在性別多元化方面，女性董事更由原先的一席提升至三席，占比達42.9%。

在四位新任董事中，包含兩位非獨立董事及兩位獨立董事。非獨立董事由現任南寶接著劑事業總處執行總經理郭森茂，以及塗料事業總處執行總經理吳順興出任。延攬兩位事業群最高主管加入董事會，不僅有助於深化董事會對核心本業與營運策略的理解，提升策略決策效能，更能借重其前線實務經驗，加速推動半導體等新興應用的策略布局。

此外，此次亦首次提名黃永慈及方娜蓉為獨立董事，分別為化學產業及法律專業背景，使三位獨立董事的整體專業領域涵蓋會計、法律及產業實務，進一步強化董事會的監督職能與專業多元性。

伴隨此次改選，原任董事長吳政賢正式卸任退休，圓滿交棒。吳政賢為清大應化所畢業，自1977年加入南寶，自研發最前線做起，歷任研發、生產與核心事業群最高主管，並於2013年起接任董事長。南寶表示，吳政賢畢生奉獻南寶，深耕近半世紀，為奠定南寶深厚技術底蘊與治理根基的靈魂人物。

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