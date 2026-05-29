麗豐股東會／通過配發每股10元現金 新董座趙承佑今年拚雙位數成長

麗豐-KY（4137）29日舉行股東常會，由新上任董事長的集團接班人趙承佑主持。趙承佑表示，集團目前擁有4,096家全球直營及加盟門市，通路重置價值高達160億元，帶動的美業經濟體規模更上看370億元，將成為未來推動多品牌與全球化布局的重要基礎，公司期待今年營收能持兩位數成長。

麗豐-KY在29日股東會通過2025年財報及盈餘分派案，公司2025年全年合併營收為38.8億元，營業利益7.4億元，稅後淨利為5.9億元，每股稅後純益（EPS）7.13元。麗豐股東會決議通過配發每股10元現金股利（包含盈餘7元及資本公積3元），股利配發率達140％，連續十年配息率超過比成以上，以5月29日收盤價103元計算，現金殖利率約為9.8％，預計7月2日除息，7月30日為現金股利發放日。

麗豐-KY原董事長陳碧華卸任後轉任集團首席產品顧問及董事，未來專注產品研發與品質管理工作。陳碧華自1997年奉創辦人之命赴中國大陸開疆闢土，帶領品牌從上海首家門市發展至遍布兩岸與東南亞市場，並於2013年推動麗豐-KY在台掛牌上市，奠定今日發展基礎。

趙承佑在股東會上，首度由「集團宏觀生態圈」的視角，剖析旗下「克麗緹娜」的通路護城河價值。他指出，克麗緹娜深耕美業近40年，4月底全球直營店與加盟店數總計為4,096家，若以單店的初始總投資額平均約為人民幣85萬元來看，克麗緹娜在全亞洲所建構的實體美業帝國，通路最基本盤的重置總價值即高達約新台幣160億元，且尚未包含持續培訓成本、產品研發成本、品牌推廣費用等。

趙承佑強調，在總部店務數位管理與強大產品力支撐下，加盟主平均僅需1-2年即可收回投資成本，這項在零售美業中極具競爭力的投報表現，不僅幫全亞洲的加盟店創造了穩健的獲利流，若從更宏觀的市場經濟產值來看，克麗緹娜體系下的每一個加盟店，平均每年能創造出高達人民幣180萬至200萬的年產值，透過全球逾,4,000家門市堆疊、放大，形同在全亞洲撐起一座規模高達近人民幣80億元（約新台幣370億元）的龐大美業經濟體。這項難以複製的強大品牌力、虛實網絡資產、供應鏈價值鏈等，正是確保麗豐-KY每年享有穩定產品採購需求與充沛現金流的最核心基礎。

趙承佑說明，克麗緹娜的商業本質並非單純仰賴一次性的加盟金，而是一家高品牌力、高專業產品與服務力的B2B專業美妝保養品供應商。在全亞洲 4,096 家門店高活絡度的基底之下，平均單店每個月向總部採購補貨的金額已從去年初的人民幣1.7萬元拉升至2.3萬元，這意味著不論外部零售市場景氣如何波動，光是全亞洲4,096家實體門店對品牌保養品、核心耗材的日常高頻消耗，每年就能為集團帶高度穩健的產品銷售營收。

展望未來，趙承佑表示，克麗緹娜目前擁有的 4,096 家店、逾160億元的通路重置價值、以及其撬起的370億元經濟體，未來將推動多品牌、多維度成長的「堅實底座」，麗豐集團將以「年輕化、AI智慧化、國際化」為核心方向，維持通路規模的領先，更要透過持續深化科技賦能與產品力、業務創新，布局多品牌矩陣，進一步推動品牌深耕全球市場，將新資源與新市場快速對接進這個成熟的生態系中，為集團營運帶來更具爆發力的「疊加效應」與加乘成果，實現可持續發展的新征程。