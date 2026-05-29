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聯邦銀股東會／通過配發現金0.46元、股票0.6元 秉持「穩中求進」策略

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
聯邦銀行2026年度股東常會29日舉行，由董事長林鴻聯主持，通過盈餘分派案，決議普通股每股配發1.06元股利（含現金股利0.46元、股票股利0.60元），特別股則配發每股約2.63元股息。圖／聯邦銀行提供
聯邦銀行2026年度股東常會29日舉行，由董事長林鴻聯主持，通過盈餘分派案，決議普通股每股配發1.06元股利（含現金股利0.46元、股票股利0.60元），特別股則配發每股約2.63元股息。圖／聯邦銀行提供

聯邦銀行（2838）2026年度股東常會29日上午9時於政大公企中心舉行，由董事長林鴻聯主持，會中承認2025年營業報告書及財務報表案，並通過盈餘分派案，決議普通股每股配發1.06元股利（含現金股利0.46元、股票股利0.60元），特別股則配發每股約2.63元股息。

聯邦銀行去年整體營運表現優異，稅後淨利達61.02億元，創下歷史新高，每股稅後盈餘（EPS） 1.29元，總資產報酬率（ROA）0.61%，普通股權益報酬率（ROE）7.83%；資產品質方面，逾期放款比率為0.29%，備抵呆帳覆蓋率達410.41%，顯示授信品質良好。另依中華信評於2025年12月23日公布最新評等結果，聯邦銀行長短期信用評等維持「twA+」及「twA-1」，展望為「穩定」，反應對其資本體質及穩健經營理念之肯定。

在核心業務發展上，受惠於央行維持穩健貨幣政策、政府推動產業升級及民間投資動能延續，聯邦銀行存、放款及財富管理業務皆持續成長，2025年底存款餘額為8,352億元、年增3.01%，放款餘額達6,426億元、年增4.69%。財富管理業務2025年財管戶數與總管理資產月平均餘額（含數位存款帳戶），分別較前一年度成長6.15%與4.7%；其中保險代理業務表現突出，全年收入大幅年增19.03%。

信用卡業務方面，聯邦銀行持續透過多元產品與跨域合作拓展市場版圖，包括微風黑鑽/晶鑽卡、聯邦M卡、聯邦賴點卡LABUBU版、LINE BANK 卡minini版等新卡面設計創造市場話題，同時結合吉鶴卡、綠卡、國旅卡等主題卡別，布局國內外旅遊、生活支付及綠色消費市場，攜手萊爾富打造「零售×金融」生活圈，成功帶動聲量及簽帳動能，流通卡數已達273萬張，全年總簽帳金額約1,790億元。

除營運創佳績，聯邦銀行亦重視企業永續承諾，不僅打造全行91家分行友善雙語金融服務環境，更推動高齡友善金融服務與AI智能防詐機制，落實金融教育、弱勢關懷及生態保育，包括舉辦全手語兒童理財營、攜手關係企業共同捐贈丹娜絲風災2,000萬元賑災、號召全行近4,000位員工加入一卡通企業減碳平台，以及企業認養石虎與環頸雉保育類動物等ESG永續行動。

值得一提的是，證交所近日甫公布「公司治理評鑑」評比結果，聯邦銀行自1,009家上市公司中脫穎而出，榮獲「上市公司前5％」及「金融保險類前10％」最高級距肯定，顯示其在永續治理、資訊揭露及企業責任等面向的成果獲得認可。

展望今年，聯邦銀行表示將持續秉持「穩中求進」的經營策略，除了深化核心金融業務及永續金融布局，並將「強化打詐、落實金融保護」列為重點，以提升客戶服務體驗與經營效率。

聯邦銀行

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