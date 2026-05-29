泰山股東會／通過每股現金股利1.32元 聚焦高附加價值產品銷售

泰山企業（1218）於29日假泰山公司召開股東常會，泰山聚焦經營及產銷兩大方針，聚焦高附加價值產品銷售，領先業界導入SQF食安管理系統。

會議中順利通過114年度營業報告書、審計委員會審查報告、員工及董事酬勞分派說明、簡易合併子公司泰山元完成說明、盈餘分派現金股利情形以及財務報表說明。

泰山企業114年度合併營收達新台幣101.14億元，因持續聚焦高毛利品項發展並提升生產效率，故114年綜合損益總和為7.77億元，較去年度成長4.69%，故使每股盈餘1.59元，高於去年同期之1.53元。

泰山企業進一步表示，全球政經局勢變動，隨著零售通路市場整併、國際品牌加速布局、代工市場積極與通路合作推動自有品牌以及新興品牌的快速崛起，市場競爭激烈。泰山持續掌握產品進出口機會、並將健康概念帶入新產品中提升品牌競爭力。

在營運計畫部分，泰山聚焦經營及產銷兩大方針，於經營策略面提出食安及淨零碳排目標、開拓行銷通路合作夥伴以期擴大海內外銷售、並洞察消費者偏好趨勢開發優質商品。

產銷策略面領先業界導入國際食品安全品質管理系統、並持續研發差異化的安心食用油。食品廠及油脂廠全產線取得SQF9.0版認證強化更嚴謹的品質管控，增加產品力及消費者信賴度。並導入ISO45001職業安全衛生系統提升職業安全環境；升級產線設備以及供應商管理系統，提高產品製程及採購效率。在產品部分，持續擴大健康油品的銷量；水、氣泡水、馬祖高粱加強通路的布局擴展；即食點心強化自然健康的訴求；咀嚼系列持續精進創新研發技術。

泰山品牌已逾76載，將持續以實際行動投入環境保護、社會責任與公司治理，並培育人才及實現永續發展，期許與股東及消費者共同努力邁向百年泰山。