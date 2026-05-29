陽明股東會／通過每股2元現金 整體供需與經營環境仍具高度不確定性

陽明海運（2609）29日召開115年股東常會，公司表示，去年度全球航運市場受保護主義升溫加劇貿易壁壘、地緣政治衝突頻傳之影響，市場需求與運價波動劇烈，加上新船陸續交付，面臨船噸供過於求之挑戰。惟全球經濟成長仍展現韌性，經濟合作暨發展組織（OECD）及國際貨幣基金（IMF）分別推估全球貿易量在114年增長幅度為4.2%及4.1%，相較113年回升。面對市場變化之不確定性，陽明海運114年已簽約新建6艘8,000 TEU級與7艘16,000 TEU級全貨櫃船，115年尚有6艘13,000 TEU級全貨櫃船規劃建造中，加上近2年持續進行自有貨櫃之汰舊更新，將有助於提升船隊營運效率、降低成本與拓展市場。

考量未來船隊更新、淨零轉型及因應全球航運市場變化所需，本次股東常會通過配發每股現金股利新台幣2元，以兼顧股東權益及公司長期穩健發展需要。

展望今年，全球貨櫃航運市場仍將面臨供需失衡、地緣政治及經貿政策調整等多重挑戰，OECD及IMF最新預測，全球經濟成長動能雖趨緩，整體仍維持溫和成長態勢；而航運市場因受新船持續交付、紅海危機、歐洲與亞洲主要港口壅塞、區域衝突、以及國際環保法規趨嚴等因素影響，整體供需與經營環境仍具高度不確定性。陽明海運將持續提升營運韌性，依據全球貨物流向調整航線與船隊配置，強化全球航線服務網絡；逐步落實2050年淨零排放目標，持續推動船隊更新與投入智慧化船舶管理與多元化潔淨能源布局；透過數位創新提升客戶服務效能，並推動AI應用與機器人流程自動化技術，優化核心業務流程，並建立全球基礎作業流程之標準化與模組化，全面提升效率與全球備援能力。