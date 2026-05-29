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鋼聯股東會／通過5.3元現金股利 將啟動土石方資源堆置處理場設置計畫

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣鋼聯董事長林才翔(站立者)主持2026年股東常會。台灣鋼聯／提供
台灣鋼聯董事長林才翔(站立者)主持2026年股東常會。台灣鋼聯／提供

台灣鋼聯（6581）29日召開股東會通過2026年配發5.3元現金股利，配息率達86%。鋼聯擁有先進的Waelz Klin旋轉窯高溫冶煉技術，單廠處理規模為全世界前三大集塵灰資源再生廠，是「城市採礦」的成功案例之一。董事長林才翔表示，面對全球暖化、氣候變遷與資源耗竭的嚴峻考驗，鋼聯不僅著眼於永續發展議題，亦積極投入低碳生產與數位轉型，以達到企業永續發展目標，提高品牌韌性與競爭力。

台灣鋼聯2025年合併營收22.11億，稅後純益6.87億，每股稅後盈餘6.17元。與2024年相比，2025年稅後純益減少17%，主要因2025年受到國內鋼鐵業產量下滑，影響主原料集塵灰交量，使可銷售氧化鋅數量減少。

鋼聯指出，2026年全球市場不確定性仍多，鋅金屬產品價值部分，因礦端供應緊張、能源價格上揚，近期國際鋅價每公噸上看3,500美元，來到近三年高點；加工費部分，2026年4月公布2026年長約加工費由每公噸80美元略升至85美元，仍屬極低水準。因國際市場高鋅價與低加工費雙重效益，對台灣鋼聯氧化鋅產品售價及公司營收有正向助益。

鋼聯已收受的料源總計超過100家，其再利用料源多元性已成為國內甚至全世界同業之冠。面對廢棄物多元來源與成分波動差異、傳統製程減碳瓶頸、人力經驗傳承斷層等問題，鋼聯以數位化轉型作為長期營運韌性與永續經營的核心策略。鋼聯的數位化轉型並非單一系統建置，而是從IOT物聯網數據建置開始，逐步推進至AIOT，包含流程系統化、決策模型化及知識智能化。在全球化製造業持續朝向智慧化、數位化轉型的浪潮中，鋼聯搶先同業，透過流程效率、數據應用、智慧決策與品質控管整合，展現關鍵競爭力。

展望2026年，環評變更及再利用許可的通過，可擴大含鋅資源物及焚化廠焚化飛灰來源與收受量，未來營收成長可期。另龍井新廠將專注於本廠氧化鋅產品水洗服務，提升純度、走向產品高值化符合國際市場需求，期望增加營業收入與客源，目前工程進度穩定超前，預計2027年正式營運。

子公司台鋼資源已於4月經董事會同意啟動「土石方資源堆置處理場」設置計畫，未來除可增加處理費收益及擴增預拌廠客源或場域外，亦可切入無機粒料第二次循環再利用市場，提供營建廢棄物一條龍服務，建構完整資源永續循環系統。在安定化與預拌混凝土業務方面，廢耐火材安定化再利用業務將為營運注入新成長力道；另台鋼資源CLSM-控制性低強度材料產品已獨家取得內政部營建署再生綠建材標章，未來將持續以生產100%循環再生資源為材料，以無水泥低碳CLSM技術做為未來發展亮點，展現公司在綠色建材市場的創新實力。

從整個營運節奏來看，2025年至2026年上半年屬於投資及準備期，隨著環差變更案效益逐步顯現，相關布局有望逐步轉化為實際營收與獲利貢獻。面對全球企業永續與淨零轉型浪潮，鋼聯持續以循環經濟為核心，深化資源再利用技術，並拓展多元廢棄物處理與再生應用，打造更完整的循環產業鏈。鋼聯亦將加速數位與永續的雙軸轉型，化被動承受為主動升級，加速電弧爐低碳冶煉與再生資源高值化技術進程，建立智慧決策系統架構，提升競爭優勢，同時強化氣候韌性與環境風險管理能力，朝向淨零排放目標穩健邁進。

股利 營收 鋼聯 股東會

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