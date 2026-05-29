有救了? 森崴能源連11根跌停 今日忽然打開、爆量衝漲停

國家隊要進場救援了嗎?森崴能源在歷經11根跌停板後，29日忽然跌停打開，股價衝上漲停板，並爆出1.4萬張大量。不過先前經濟部長龔明鑫表示，森崴目前的狀況偏向個別企業的財務問題，至於是否由國家隊主導進場，則須優先了解業者的意願。

森崴能源子公司富崴能源承攬台電「離岸風力發電第二期計畫-風場財物採購帶安裝案」，在採購發包期間因俄烏戰爭等因素造成通貨膨脹、升息等不可歸責事由，造成虧損。

由於認列預期合約損失，遭銀行收回約35億元資金額度，再加上風機安裝廠商要求富崴預付全部預估工程款等問題，公司資金周轉不靈，無法支應寶崴海事持續營運，需再度認列背書保證等相關損失。

儘管富崴能源向台電申請追加預算，台電日前同意支付新台幣55億5,693萬3,697元，仍無法改變虧損命運。證交所5月13日公告，森崴能源因最新財報顯示淨值轉為負數，已觸及營業細則下市標準，將於6月23日正式終止上市。

經濟部長龔明鑫14日回應，又德風場地理位置極佳，是國內非常優質的場址，無論未來是由原團隊繼續經營，或由其他業者接手開發，經濟部均會密切掌握森崴能源的營運變動。至於是否由國家隊主導進場，則須優先了解業者的意願，若業者能自行處理，政府將予以尊重並依合約執行。

森崴能源在歷經11根跌停板後，29日忽然衝上漲停6.71元，令市場揣測國家隊是否進場。