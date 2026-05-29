快訊

馬英九基金會提告王光慈！王母公開信曝光：舉報霸凌並司法救濟

Jennie爆「熱戀中國頂流男星」！網瘋猜肖戰、張凌赫 緋聞衝熱搜第一

輔大醫學院廁所針孔疑雲破案了！竟是校方裝設「方便取證」

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮航股東會／改選董事！張國華兒子張聖恩入列

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空股東會進行董事改選。業者提供
長榮航空股東會進行董事改選。業者提供

長榮航空（2618）29日召開股東常會，除通過每股配發現金股利2元外，也完成董事改選。其中張國華兒子張聖恩首度獲選董事，成為市場關注焦點。

此次董事改選共有6席董事、3席獨董，長榮海運取得兩席董事，由林寶水、戴錦銓出任；長榮國際取得兩席，分別由柯麗卿及總經理孫嘉明代表；繪公司也取得兩席，分別由廖至維及張聖恩出任。獨立董事長分別為歐嘉瑞、李彬、林安惠。

展望今年營運，董事長林寶水表示，在全球旅運需求維持高檔，以及AI帶動航空貨運需求強勁支撐下，長榮航空對今年營運展望仍抱持樂觀看法，但高油價仍是影響獲利的最大變數。

總經理孫嘉明指出，受惠貨運需求強勁，長榮航4月營收表現亮眼，今年首季營收年增約10%；客運市場方面，旅遊需求已一路延續至暑假旺季，目前訂位量較去年同期成長約20%至30%，除出國旅遊需求熱絡外，轉機客也明顯增加，預期全年客運需求仍可維持強勢。

兩岸航線方面，孫嘉明表示，今年載客需求已有回溫跡象，在整體訂位需求穩健支撐下，票價可望維持高檔，不致明顯下滑。不過，近期油價攀升，確實對航空業獲利帶來壓力。

貨運方面，孫嘉明指出，AI伺服器及半導體需求持續暢旺，帶動航空貨運市場維持高熱度，運價也持續處於相對高檔水位，對整體營運形成重要支撐。

他進一步透露，今年首季貨運運能年增5.7%、載貨量年增2%，貨運單位收益年增0.9%，整體貨運營收則年增4.1%，顯示AI供應鏈需求已成為推升營運的重要動能。

至於高油價挑戰，孫嘉明指出，不會像部分國外航空公司縮減航線班次，現有航班將維持正常運作，僅視市場需求彈性調整機型配置。由於旅運需求仍強、票價穩定，營收可望持續成長；雖然燃油附加費存在反映遞延性，無法即時完全反映成本，但整體仍在可控範圍內。

長榮航 長榮 長榮海運 張國華 股東會

延伸閱讀

國票金股東會／董事長魏啓林：今年前五月獲利可望達19億元

長榮股東會／全球貿易長期需求仍具成長動能 2、3季維持審慎樂觀

長榮、萬海股東會 同聲唱旺這兩季

信義房屋配息0.6元　邀請輝達前台灣區總經理邱麗孟出任獨董

相關新聞

星宇股東會／張國煒：搶客也要搶貨 明年進軍雪梨、貨機2028開始交機

星宇航空（2646）29日股東會董事長 張國煒 表示，星宇航空正一步步朝向「全功能航空公司」目標邁進，積極擴大全球航網布局。首條歐洲航線「台北－捷克布拉格」預計於8月1日正式啟航，並同步評估開闢澳洲雪梨、歐洲瑞士及西班牙巴塞隆納等新航點；北美市場則以美中地區為主，評估華盛頓DC、芝加哥與達拉斯等航線，持續壯大跨洲版圖。

長榮航股東會／改選董事！張國華兒子張聖恩入列

長榮航空（2618）29日召開股東常會，除通過每股配發現金股利2元外，也完成董事改選。其中張國華兒子張聖恩首度獲選董事，成為市場關注焦點。

有救了? 森崴能源連11根跌停 今日忽然打開、爆量衝漲停

國家隊要進場救援了嗎?森崴能源在歷經11根跌停板後，29日忽然跌停打開，股價衝上漲停板，並爆出1.4萬張大量。不過先前經濟部長龔明鑫表示，森崴目前的狀況偏向個別企業的財務問題，至於是否由國家隊主導進場，則須優先了解業者的意願。

國喬股東會／董座邱德馨：石化寒冬成轉型契機 投入「低碳氫」新事業

國喬（1312）29日召開股東會，會中通過114年度決算、因虧損而不分派股利及董事酬勞等議案。董事長邱德馨表示，下半年將投入氫氣新事業，瞄準電子及半導體市場；並將持續貫徹產品高值化、市場全球化及投資多角化三大經營策略，有信心將國喬從傳統石化業，轉向為高值化、低碳化、全球化的高階複合材料供應商。

成霖股東會／董事長歐陽玄：自有品牌GERBER打入北美大型零售通路

全球水龍頭暨衛浴一哥成霖企業(9934)今(29)日召開股東常會。董事長歐陽玄表示，集團供應鏈調整效益顯現，自有品牌「GERBER」已打入北美大型零售通路，可望為營運成長增添動能。

晶圓大廠全包了！新纖股價再跳空漲停

台股歷經昨日大震後，29日盤中再飆千點，新纖（1409）繼昨日股價攻漲停後，今日漲勢更為猛烈，直接跳空漲停，衝至22.8元鎖死，漲停排隊買單超過4萬張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。