長榮航股東會／改選董事！張國華兒子張聖恩入列

長榮航空（2618）29日召開股東常會，除通過每股配發現金股利2元外，也完成董事改選。其中張國華兒子張聖恩首度獲選董事，成為市場關注焦點。

此次董事改選共有6席董事、3席獨董，長榮海運取得兩席董事，由林寶水、戴錦銓出任；長榮國際取得兩席，分別由柯麗卿及總經理孫嘉明代表；繪公司也取得兩席，分別由廖至維及張聖恩出任。獨立董事長分別為歐嘉瑞、李彬、林安惠。

展望今年營運，董事長林寶水表示，在全球旅運需求維持高檔，以及AI帶動航空貨運需求強勁支撐下，長榮航空對今年營運展望仍抱持樂觀看法，但高油價仍是影響獲利的最大變數。

總經理孫嘉明指出，受惠貨運需求強勁，長榮航4月營收表現亮眼，今年首季營收年增約10%；客運市場方面，旅遊需求已一路延續至暑假旺季，目前訂位量較去年同期成長約20%至30%，除出國旅遊需求熱絡外，轉機客也明顯增加，預期全年客運需求仍可維持強勢。

兩岸航線方面，孫嘉明表示，今年載客需求已有回溫跡象，在整體訂位需求穩健支撐下，票價可望維持高檔，不致明顯下滑。不過，近期油價攀升，確實對航空業獲利帶來壓力。

貨運方面，孫嘉明指出，AI伺服器及半導體需求持續暢旺，帶動航空貨運市場維持高熱度，運價也持續處於相對高檔水位，對整體營運形成重要支撐。

他進一步透露，今年首季貨運運能年增5.7%、載貨量年增2%，貨運單位收益年增0.9%，整體貨運營收則年增4.1%，顯示AI供應鏈需求已成為推升營運的重要動能。

至於高油價挑戰，孫嘉明指出，不會像部分國外航空公司縮減航線班次，現有航班將維持正常運作，僅視市場需求彈性調整機型配置。由於旅運需求仍強、票價穩定，營收可望持續成長；雖然燃油附加費存在反映遞延性，無法即時完全反映成本，但整體仍在可控範圍內。