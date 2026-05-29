成霖股東會／董事長歐陽玄：自有品牌GERBER打入北美大型零售通路

全球水龍頭暨衛浴一哥成霖企業(9934)今(29)日召開股東常會。董事長歐陽玄表示，集團供應鏈調整效益顯現，自有品牌「GERBER」已打入北美大型零售通路，可望為營運成長增添動能。

成霖去年合併營收173.9億元，毛利率34.1%，雖受認列子公司盈餘匯回所得稅及未分配盈餘所得稅影響，稅後轉為虧損，但考量本業仍維持獲利，為回饋股東，會中決議通過配發每股現金股利0.1元。

歐陽玄表示，面對全球貿易環境變化，成霖已成功落實「中國+1」供應鏈策略，展現高度營運韌性。去年第3季末，美國客戶水龍頭產品已順利轉由泰國策略夥伴供貨，不僅成功鞏固既有客戶訂單，相關代工業務亦已全面回穩。

在強化供應鏈佈局的同時，公司亦積極推動組織精簡與管理優化。各項提升經營效率與優化成本結構的措施已陸續發酵，相關效益雖尚未完全反映於2025年度獲利表現，但已為成霖未來的獲利成長奠定堅實基礎。

在核心的北美市場方面(占集團營收逾五成)，自有品牌GERBER去年迎來重要里程碑，成功由傳統批發通路跨入北美大型零售通路；此外，電商業務表現亦持續成長，進一步為品牌挹注成長動能。

展望今年，成霖表示，受惠於年初美國房貸利率回落，加上切入零售市場帶動營運動能，上半年整體營運維持穩健動能。

面對下半年全球通膨與利率政策等總體經濟變數，以及英國子公司PJH預計於下半年終止特定零售客戶的物流服務，成霖強調，整體經營團隊將以穩健步伐推進各項核心業務，保持靈活彈性、審慎應對。

全球家飾鑄件大廠泰金-KY(6629)，去年底切入水五金產品代工業務，股東常會日前全面改選董事，歐陽玄以個人名義獲選董事，引發關注。

目前，成霖持有泰金約3%股權，泰金創辦人許大進也是成霖董事。歐陽玄進入泰金董事會之後，代表成霖與泰金未來在水五金代工等業務合作將更緊密。