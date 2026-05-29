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晶圓大廠全包了！新纖股價再跳空漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
新纖董事長吳東昇主持新纖股東會。記者蘇健忠／攝影
新纖董事長吳東昇主持新纖股東會。記者蘇健忠／攝影

台股歷經昨日大震後，29日盤中再飆千點，新纖（1409）繼昨日股價攻漲停後，今日漲勢更為猛烈，直接跳空漲停，衝至22.8元鎖死，漲停排隊買單超過4萬張。

新纖28日舉行股東會，新纖董事長吳東昇表示，子公司新碩先進高純度電子級雙氧水，已通過關鍵客戶驗證，去年下半年起已打入全球最大晶圓廠供應鏈，並且供不應求，「幾乎被晶圓龍頭全包」。

新纖指出，第一條產線年產能約3.5萬至4萬噸，目前產線稼動率已達100%，第二條電子級雙氧水產線預計於2027年第2季投產，設計產能將高於現有產線，預期有機會達約5萬噸規模，屆時整體產能可望顯著提升。

除了電子級雙氧水打入晶圓大廠供應鏈，吳東昇說，AI應用需要耐高溫、低介電損耗及尺寸穩定的高階工程塑料，新纖也投入開發相關材料，未來可用在AI伺服器連接器、車用電子與高速通訊等。

針對化纖產業主要原料因國價油價飆升漲價，吳東昇表示，新纖近年積極推動環保產品，對石化原料依賴度相對較低，受供應斷鏈影響較小，反而成為此次戰爭危機下的優勢之一。

新纖今日再度向上衝高，跳空漲停至22.8元鎖死，成交量縮至1.7萬張，但有超過4萬張漲停排隊買單等著買。

新纖 吳東昇 董事長 AI 股東會

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