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南亞股東會／董座吳嘉昭樂觀看AI需求：今年將是亮麗一年

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
南亞29日舉行股東會，由董事長吳嘉昭主持。台塑集團提供
南亞29日舉行股東會，由董事長吳嘉昭主持。台塑集團提供

南亞（1303）29日舉行股東會。董事長吳嘉昭致詞表示，2026年在電子相關產業全力發展的加持下，第1季的獲利已一舉超越前三年總和，並預期第2季應可大幅增加，今年將是亮麗的一年。

吳嘉昭表示，南亞自創立以來經過數次轉型，目前電子材料產品已過半，逐漸轉向以電子為主的多元佈局。他更認為，AI的浪潮不只是一段一段，而是持續擴散，預期發展會愈來愈成熟、應用愈來愈多，目前並不擔心AI會泡沫化。

展望今明兩年，預計進進一步朝醫療材料、半導體用材料、電力解決方案三大領域佈局。他也表示，南亞透過自主研發或與外部合作，目前共有42件轉型案進行中，將陸續投資124億元，預估可創造年產值426億元。

在醫療材料部分，計劃投入21項產品開發，初期將以減白血袋、細胞培養袋、真空採血管以及高階手術用抗沾黏膜等四項為核心，建立南亞醫材品牌，再擴充其他項目。前述四項產品已取得台灣相關許可，可創造年產值約27億元。

半導體材料部分，南亞計劃投入半導體製程用薄膜、預電子級雙氧水、電子級CO2、氟系塑膠管材等產品開發，約可創造年產值達50億元。

此外，南亞也表示，鑑於大型資料中心設立後的電力需求，完備的電網系統至為關鍵，南亞除既有配電產品外，與國內外公司合作，爭取電網商機，由「單一設備供應商」轉型為「電力系統解決方案提供者」。

至於新擴建與投資，吳嘉昭也表示，今年預計將有多項投資案陸續完工，包含台灣樹林廠區的離型膜、林口廠區的PET 改質粒、新港廠區太陽能系統建置及美國德州廠區的軟質膠布等。他指出，上列各項完工後，約可創造年產值約63億元。

未來數年更將繼續投入約148億元，擴建台灣嘉義廠區的氟系塑膠管材、管件、麥寮廠區電子級液態 CO2、及大陸惠州銅箔、昆山環氧樹脂等案，可創造年產值約135億元。

南亞去年歸屬稅後純益45.19億元，年增35.2%，每股純益（EPS）0.57元。29日股東會決議，每股配發現金股利0.8元，股息配發率140%。

半導體 南亞 吳嘉昭 AI 股東會

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