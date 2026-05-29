聯邦銀：聚焦業務健全發展　一定規模才會考慮合併

台灣金融圈近年出現併購潮，各家金控版圖洗牌，市場也關注是否有銀行業者有意透過併購進一步壯大。對此，聯邦銀總經理許維文今天受訪說，短期內將聚焦各項業務健全發展，經營到一定規模後，才會考慮合併的事情。

聯邦銀今天舉行115年度股東常會，會中承認114年營業報告書及財務報表案，並通過盈餘分派案，決議普通股每股配發新台幣1.06元股利，包括現金股利0.46元、股票股利0.6元，特別股則配發每股約2.63元股息。

聯邦銀去年整體營運表現優異，稅後淨利達61.02億元，創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）為1.29元。在核心業務發展上，受惠於央行維持穩健貨幣政策，政府推動產業升級及民間投資動能延續，存、放款及財富管理業務皆持續成長。

海外布局方面，金管會去年8月已同意聯邦銀申請於日本設立東京分行，許維文會後受訪說，現在正向日本金融廳申請中，近期可能會進行相關面談，參考其他同業經驗，申請時程可能耗時1年。

近期金融圈併購案例頻傳，聯邦銀目前已有證券、創投、投信、網通、租賃等子公司，媒體關注，是否有意透過併購補足保險拼圖，並成立金控。許維文表示，短期內希望聚焦各項業務健全發展，經營到一定規模之後，才會考慮合併的事情。

面對今年以來台股漲勢凌厲，許維文提到，美國經濟受惠於美國總統川普「投資美國」政策，引導各國資金進入美國，因此美國「基本上不會差」，再加上人工智慧（AI）熱潮延續，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰也說AI發展「才打到第3局」，顯示這方面也不差，因此，基本上股市是不會差的。

另對聯邦銀原擬投資虛擬資產業者MaiCoin境外控股母公司現代財富控股有限公司，但因金管會認為其非屬金融相關事業喊卡。許維文說明，原本希望由銀行投資，與MaiCoin合作會比較密切，未來這部分可能會尋求由大股東進行投資、增加持股，聯邦銀仍將持續深耕虛擬資產領域，與MaiCoin的合作是勢在必行。