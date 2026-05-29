國票金股東會／董事長魏啓林：今年前五月獲利可望達19億元

國票金控今（29）日上午召開股東常會進行董事改選，董事長魏啟林致詞時指出，今年前四月自結累計稅後盈餘達14.09億元，年增607％，每股盈餘（EPS）0.39元，累計前五月自結稅後純益可望達19億元，展現強勁成長動能，有關董事改選攸關國票金未來的經營方向與發展基礎，期盼新一屆董事會能夠延續國票金控經營基礎，穩健中求發展。

魏啟林指出，回顧去年，面對全球金融環境的變化及最重要的美國川普總統關稅政策衝擊，金融市場波動加劇，也增加經營環境的不確定性，但去年國票金仍繼續維持穩健的經營表現，全年稅後純益達22.96億元，較前一年成長5.73％，EPS為0.63元，顯示國票金控在動盪的市場中，仍然能夠守住獲利能力，並持續獲得市場支持。

各子公司表現方面，國際票券全年獲利有明顯成長，逐步從谷底恢復過來，重新帶動集團獲利動能；國票證券在市場競爭加劇下，持續強化經紀業務管理與數位服務；國票創投也持續調整投資組合，提升資產配置效率；國票金租賃業務穩健推展，也已開始貢獻獲利。此外，樂天國際銀行目前持續擴大客戶基礎與資產規模，雖然仍處於發展階段，但成長動能相當穩健。

魏啟林表示，整體而言，各子公司雖然面對不同市場條件，但都能持續朝提升營運效率與獲利品質方向前進。

國票金今天的股東常會也將進行董事會全面改選。魏啟林向歷任董事於任內對公司治理與業務發展的貢獻表達由衷感謝與敬佩。他說，董事會是公司治理核心，也是未來公司發展策略的重要推手，期盼新一屆董事會能夠延續國票金控穩健經營基礎，督促經營團隊持續強化風險控管、資本運用、法令遵循及資訊透明，同時讓公司在競爭激烈的金融市場環境中保持韌性，穩健中求發展。

股利政策方面，魏啟林指出，這也是各位股東最關心的議題。國票金仍將秉持兼顧股東回饋與長期發展原則，綜合考量獲利表現、資本適足性、業務成長需求以及市場環境，審慎規劃盈餘分配。國票金歷來重視股東權益，也希望在穩定回饋股東同時，保留足夠資源支持未來發展以及資本結構穩健。

展望2026年度，魏啟林表示，雖然川普關稅風暴逐漸平穩，但全球經濟仍面臨諸多挑戰，包括主要國家貨幣政策走向分歧，目前各國利率已經來到關鍵路口，未來究竟是升息還是降息，仍需觀察實體經濟數據表現才能決定；地緣政治風險升高，以及產業轉型不確定性，也都持續影響市場。

然而，國票金控今年1到4月仍繳出不錯成績。魏啟林說，今年國票金1至4月自結累計稅後盈餘達14.09億元，年增607％，每股稅後盈餘0.39元，展現強勁成長動能。截至5月29日止，各公司表現也都不錯，5月份單月金控獲利可望達5億元以上，因此今年1到5月累計獲利可望達19億元左右，成長力道相當強勁，以今年目標預算達成率來看，截至5月底約已達81％，若以年增率來看，相較去年成長幅度也相當顯著。

魏啟林表示，國際票券在降息環境下，外幣債券收益已由負轉正；國票證券則因台股成交量放大，經紀收益倍增；國票創投本業評價回升，也帶動整體亮眼表現。

最後，魏啟林也說，隨著人工智慧持續擴展，台灣經濟仍具備穩健成長動能與基礎，國票金控未來仍將持續強化公司治理與內部營運管理，在變動市場中持續維持前進動能，為股東創造更長期、更穩定的價值。未來國票金經營團隊將持續秉持審慎、穩健、創新的經營理念，帶領公司邁向永續發展、更上層樓，為全體股東創造更佳投資回報。