遠東新股東會／副董席家宜：有信心今年獲利比去年更好

遠東新（1402）29日召開股東常會，董事長徐旭東請假，由副董事長席家宜主持。席家宜表示，面對外部環境挑戰，遠東新秉持穩健經營策略，2025年合併營收2,541億元，稅後淨利78.3億元，每股盈餘1.55元，有信心今年獲利比去年更好，今年第1季獲利30.9億元，成長33%，預期第2季營運表現持續強勁。

遠東新並說明，公司各主要轉投資事業經營體質穩健，包括亞洲水泥、遠傳電信、遠東百貨等遠東集團績優上市公司，整體市值較帳面成本高出760億元以上，為公司帶來穩定股利收入與現金流。

遠東新今日股東會通過配發現金股利1.25元，依28日收盤價計算，現金殖利率5%。席家宜也特別介紹今年首次坐在台上的徐旭東獨子徐國安出場，徐國安目前擔任遠東集團創新長兼遠東新董事，席家宜表示，過去（對他）不了解，最近會開始很瞭解。

遠東新表示，公司深耕聚酯產業，完整布局食品包材、綠色材料、工業用材料、機能紡織品垂直整合架構，提供客戶一站式整合服務，並確保供應穩定無虞。並於台灣、中國大陸、日本、美國、越南及馬來西亞等地設有生產基地，透過區域分工與全球銷售模式，發揮國際布局綜效。

為了強化綠色材料領導地位，遠東新持續推進全球綠色聚酯布局。越南新廠已於去年完成建置，馬來西亞廠預計今年下半年投產，將與當地本公司瓶廠深度整合，擴大永續循環商機。同時，看準東南亞地區經貿優勢，深化越南垂直整合布局，打造海外最大一貫化生產據點，多項擴充專案亦持續推進，穩固市場領先地位。

此外，遠東新也持續推動產能升級專案，資本支出超過百億元，涵蓋海外新廠建置、既有產線擴充及設備汰舊換新等，進一步提升營運效率與競爭優勢。

遠東新說明，面對全球市場不確定性，遠東新憑藉穩健財務結構與多元化產品應用，展現強大營運韌性與抗風險能力。2026年第1季股東權益占資產比重47.5%，流動資產占比達到24.6%，連續三年穩步上揚，整體資產結構更趨健全。

遠東新產品應用領域涵蓋食品包材、居家用品、機能服飾、鞋材及車用材料等多元市場，廣泛串聯全球產業需求。客戶結構以國際各產業領導品牌為主，長期維持穩定合作關係，不僅有效分散單一市場波動風險，更進一步提升整體營運競爭力。

遠東新在AI領域的研發投入也並未缺席，為了持續推動智慧製造與數位轉型，2025年設立「智能轉型中心」，整合數位資源，加速建構智慧營運模式，以先進技術生產模式全面提升製造效率與營運彈性，並深化AI創新應用，自主開發智慧化AI管理平台，展現卓越的自主研發實力。

遠東新指出，為了結合低碳技術、綠色材料與循環經濟布局，遠東新持續打造具國際競爭力的環保科技材料，包括全球首創碳固定與再利用PU材料、以廢棄寶特瓶再製而成的鞋材中底與彈性纖維，不僅深獲國際品牌肯定，也屢獲國內外重要獎項。2026年世界盃足球賽有12支晉級會內賽的國家隊伍，穿著由公司科技布料製成的球衣登上國際舞台，展現遠東新綠色科技與創新研發國際競爭力。

在土地資產方面，遠東新全台持有56萬坪土地，其中超過三分之一為投資性不動產。台北遠東通訊園區內高級住宅大樓「遠揚之森A⁺」已啟動預售作業，總銷售坪數超過1.5萬坪，預期將創造可觀住宅銷售收益。隨著台灣企業擴廠需求增加，工業用地價值翻漲，遠東新擁有桃園觀音、新竹湖口等龐大精華地段工業土地，未來增值空間可期。

遠東新永續績效獲得各界肯定，連續兩年於CDP評比氣候變遷項目獲得最高A級，蟬聯入選道瓊領先指數（DJBIC）新興市場成分股，並入選MSCI精選指數、英國富時社會責任新興市場指數。在永續金融方面，榮獲FinanceAsia、Treasury Today、The Asset等多項大獎。此外，2025年首度參與Brandon Hall Group™ HCM Excellence Awards®，即榮獲雙金一銀佳績。公司也於2026年獲得上市公司治理評鑑前5%最優等級，並榮獲遠見ESG企業永續獎低碳營運組首獎，更以豐沛的AI研發能量，再度獲得經濟部智慧創新大賞肯定。

遠東新持續深化垂直整合與全球營運優勢，推進AI創新應用、智慧製造及綠色科技研發，加速循環經濟與低碳轉型，強化企業營運韌性。同時結合土地資產活化與轉投資事業布局，打造多元且穩定的成長動能。