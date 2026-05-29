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卓越成功股東會／三大據點搶攻國中小 加速AI補教應用服務

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
卓越成功（2496）29日召開股東會。圖／卓越成功提供
卓越成功（2496）29日召開股東會。圖／卓越成功提供

卓越成功（2496）29日召開股東會，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利4.5元及股票股利0.5元，董事長曾淑鈴表示，去年教育本業穩健推進，營運維持成長軌道。

卓越成功延續成長動能，第1季合併營收2.1億元，年增5.99％；稅後純益3,156萬元，年增21.60％；每股稅後純益1.65元，營收與獲利均創歷史同期新高，顯示既有校區招生與課程需求仍具支撐力。

針對股東關心今年新增校區的營運效益，曾淑鈴指出，卓越成功旗下陳立教育目前於全台擁有16所直營校，布局國小、國中、高中升學教育體系，並以數學、自然及素養教育課程為主要發展重心；今年上半年已陸續完成板橋、新店、台南三個中大型據點設立，服務對象以國中小學生為主，將有助於公司向更早期學齡市場延伸，並拉長學生服務週期。

曾淑鈴說明，國中小階段是學習習慣與基礎能力養成的重要時期，若能提前建立品牌信任與課程黏著度，後續可望銜接國高中升學課程，形成更完整的K12學習路徑。隨著新據點陸續招生與營運發酵，預期將為2026年下半年營收與獲利帶來挹注。

股東會中，也有股東關注AI應用是否能成為新的成長動能。曾淑鈴表示，公司近年持續投入AI學習系統與數據平台建置，目前已導入AI校務管理、題庫分析、學習歷程追蹤與學生弱點診斷等功能，透過數據分析協助教師進行精準教學與弱點加強，提升整體學習效率與教學成果。

曾淑鈴指出，數學具備跨語言、跨地區應用特性，是適合以AI技術推進標準化與多語系開發的學科，未來公司將結合陳立多年累積的教材資料庫、學員基礎與教學經驗，完善數學學習生態系統，並評估面向北美、東南亞等海外市場。

展望未來，曾淑鈴指出，卓越成功將以教育本業為核心，一方面深耕國中小與升學教育市場，另一方面加速AI在教學與管理端的應用，透過展點與科技雙軌並進，建立下一階段成長動能。

股東 股東會 營收

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