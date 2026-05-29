旺旺保股東會／通過配發每股現金股息1.5元

旺旺保今股東會順利通過114年度財務報告及盈餘分配案，決議每股配發現金股利1.5元。旺旺保114年度分派2,700萬為員工酬勞，540萬元為董事酬勞。

股東會中並承認114年營業報告書、財務報告及盈餘分配案。受惠於核心業務表現穩健，本公司114年整體經營績效持續成長，簽單保費收入達139.8億元、營業收入達110.8億元，雙雙改寫新高紀錄；在核保盈餘穩定挹注及投資收益支撐下，稅前淨利達13.2億元，稅後淨利為10.4億元，每股盈餘4.66元。以5/28收盤價32.1元計算，現金股利殖利率約為4.67%。

面對市場環境變化與風險管理要求持續提升，旺旺保表示，將持續聚焦本業經營、優化商品結構，並強化核保與理賠管理機制，以提升整體營運效率與風險控管能力，鞏固長期競爭優勢。此外，公司亦將持續推動數位化與流程優化，透過科技應用提升作業效率與客戶服務品質，並依據市場需求發展更具彈性與競爭力的保險商品，進一步擴大業務動能。公司將持續秉持穩健、審慎之經營原則，在兼顧成長、獲利與資本結構健全下，持續為保戶、股東及其他利害關係人創造更大價值，朝永續經營目標穩步邁進。