快訊

國北教大女廁驚傳針孔「正對蹲式馬桶」 教授證實：警方偵辦中

彰化7歲童站上機車「突暴衝」阿嬤拉不住 遭清潔車輾壓喪命

有自我認知的大象！知名亞洲象「Happy」已在美國安樂死

聽新聞
0:00 / 0:00

台塑集團要當半導體「化工廚房」 台化大漲一舉站上月線大關

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台塑四寶。（本報系資料庫）
台塑四寶。（本報系資料庫）

台化台塑近日陸續召開股東會，台塑昨（28）日指出，將朝半導體、綠能環保及醫療保健領域轉型，聚焦半導體化學、材料，如電子級氫氣、氨水、硫酸等；台化也指出，要成為科技業的「化工廚房」，推動光阻（PR）材料及鈣鈦礦電池材料等電子特化品的研發。台塑集團29日股價走強，台化盤中大漲8%，台塑上漲逾4%，南亞漲幅逾6%。

台化董事長洪福源宣布，台化今年將以「化學工業與半導體產業的連結」為主軸，首度參加台北國際電腦展（COMPUTEX）展會。

台化目前正往半導體材料發展，研發聚醯亞胺（PI）單體、光阻（PR）材料及鈣鈦礦電池材料，可應用於半導體封裝、可撓性銅箔基板、低軌衛星、AI 伺服器及次世代太陽能電池。

半導體載具部分，洪福源表示，今年底將量產高潔淨度茂金屬PP，可應用於FOUP、FOSB等半導體晶圓載具，為世界第三家PP晶圓載具材料供應商。

另外台化也進攻無人機、人形機器人等領域，洪福源指出，台化已成為台灣無人機熱塑性材料的主要供應商，而高毛利複合材料業務是今年塑膠部轉虧為盈最大原因，已展現初步成果，單一工廠每月可貢獻數千萬元獲利。

台塑也同樣向上游關鍵材料布局，董事長郭文筆說，將重點衝刺半導體化學品、關鍵材料及新材料領域。半導體化學品的品項包含電子級氫氣、氨水、鹽酸及硫酸等，關鍵材料則聚焦原子層沉積（ALD）釕金屬前驅物、光阻稀釋劑。

新材料領域則包含1-己烯、聚烯烴彈性體（POE）與聚芳醚酮（PAEK）等。其中，1-己烯及聚芳醚酮（PAEK）等轉型案，預計可在今年內完工投產。

台化今日為台塑集團中漲勢最強的個股，盤中大漲約8%，一舉突破月線大關；南亞上漲逾6%，台塑走強近5%。

台塑 台塑集團 半導體 台化

延伸閱讀

台塑轉型 衝刺半導體領域 同步布局綠能環保、醫療保健

台塑股東會／產能過剩壓力緩解 今年有望轉虧為盈

台塑四寶談展望 營運聚光

新纖股東會／通過每股配發現金0.9元 半導體材料布局報捷

相關新聞

星宇股東會／張國煒：搶客也要搶貨 明年進軍雪梨、貨機2028開始交機

星宇航空（2646）29日股東會董事長 張國煒 表示，星宇航空正一步步朝向「全功能航空公司」目標邁進，積極擴大全球航網布局。首條歐洲航線「台北－捷克布拉格」預計於8月1日正式啟航，並同步評估開闢澳洲雪梨、歐洲瑞士及西班牙巴塞隆納等新航點；北美市場則以美中地區為主，評估華盛頓DC、芝加哥與達拉斯等航線，持續壯大跨洲版圖。

國票金股東會／董事長魏啓林：今年前五月獲利可望達19億元

國票金控今（29）日上午召開股東常會進行董事改選，董事長魏啟林致詞時指出，今年前四月自結累計稅後盈餘達14.09億元，年增607％，每股盈餘（EPS）0.39元，累計前五月自結稅後純益可望達19億元，展現強勁成長動能，有關董事改選攸關國票金未來的經營方向與發展基礎，期盼新一屆董事會能夠延續國票金控經營基礎，穩健中求發展。

遠東新股東會／副董席家宜：有信心今年獲利比去年更好

遠東新（1402）29日召開股東常會，董事長徐旭東請假，由副董事長席家宜主持。席家宜表示，面對外部環境挑戰，遠東新秉持穩健經營策略，2025年合併營收2,541億元，稅後淨利78.3億元，每股盈餘1.55元，有信心今年獲利比去年更好，今年第1季獲利30.9億元，成長33%，預期第2季營運表現持續強勁。

卓越成功股東會／三大據點搶攻國中小 加速AI補教應用服務

卓越成功（2496）29日召開股東會，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利4.5元及股票股利0.5元，董事長曾淑鈴表示，去年教育本業穩健推進，營運維持成長軌道。

旺旺保股東會／通過配發每股現金股息1.5元

旺旺保今股東會順利通過114年度財務報告及盈餘分配案，決議每股配發現金股利1.5元。旺旺保114年度分派2,700萬為員工酬勞，540萬元為董事酬勞。

台塑集團要當半導體「化工廚房」 台化大漲一舉站上月線大關

台化、台塑近日陸續召開股東會，台塑昨（28）日指出，將朝半導體、綠能環保及醫療保健領域轉型，聚焦半導體化學、材料，如電子級氫氣、氨水、硫酸等；台化也指出，要成為科技業的「化工廚房」，推動光阻（PR）材料及鈣鈦礦電池材料等電子特化品的研發。台塑集團29日股價走強，台化盤中大漲8%，台塑上漲逾4%，南亞漲幅逾6%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。