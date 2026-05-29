台塑集團要當半導體「化工廚房」 台化大漲一舉站上月線大關

台化、台塑近日陸續召開股東會，台塑昨（28）日指出，將朝半導體、綠能環保及醫療保健領域轉型，聚焦半導體化學、材料，如電子級氫氣、氨水、硫酸等；台化也指出，要成為科技業的「化工廚房」，推動光阻（PR）材料及鈣鈦礦電池材料等電子特化品的研發。台塑集團29日股價走強，台化盤中大漲8%，台塑上漲逾4%，南亞漲幅逾6%。

台化董事長洪福源宣布，台化今年將以「化學工業與半導體產業的連結」為主軸，首度參加台北國際電腦展（COMPUTEX）展會。

台化目前正往半導體材料發展，研發聚醯亞胺（PI）單體、光阻（PR）材料及鈣鈦礦電池材料，可應用於半導體封裝、可撓性銅箔基板、低軌衛星、AI 伺服器及次世代太陽能電池。

半導體載具部分，洪福源表示，今年底將量產高潔淨度茂金屬PP，可應用於FOUP、FOSB等半導體晶圓載具，為世界第三家PP晶圓載具材料供應商。

另外台化也進攻無人機、人形機器人等領域，洪福源指出，台化已成為台灣無人機熱塑性材料的主要供應商，而高毛利複合材料業務是今年塑膠部轉虧為盈最大原因，已展現初步成果，單一工廠每月可貢獻數千萬元獲利。

台塑也同樣向上游關鍵材料布局，董事長郭文筆說，將重點衝刺半導體化學品、關鍵材料及新材料領域。半導體化學品的品項包含電子級氫氣、氨水、鹽酸及硫酸等，關鍵材料則聚焦原子層沉積（ALD）釕金屬前驅物、光阻稀釋劑。

新材料領域則包含1-己烯、聚烯烴彈性體（POE）與聚芳醚酮（PAEK）等。其中，1-己烯及聚芳醚酮（PAEK）等轉型案，預計可在今年內完工投產。

台化今日為台塑集團中漲勢最強的個股，盤中大漲約8%，一舉突破月線大關；南亞上漲逾6%，台塑走強近5%。