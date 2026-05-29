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華固股東會／董座鍾榮昌：「壞到最壞也會變好」 房市短空長多

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
華固建設董事長鍾榮昌。記者朱曼寧／攝影
華固建設董事長鍾榮昌。記者朱曼寧／攝影

華固（2548）29日召開股東會，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利現金股利8元、股票股利0.5元。董事長鍾榮昌表示，目前房市非常冷，不過任何產業都有景氣循環，「好到最好一定會變壞，壞到最壞也一定會變好」，整體來看房市是「短空長多」。

針對下半年房市發展，鍾榮昌認為，央行實施第七波信用管制後，堪稱有史以來最嚴峻措施，不僅不動產業衝擊大，對整體經濟也有一定程度負面影響，除非有進一步鬆綁，否則房市不會那麼快復甦，期待未來政策能逐步鬆綁。

不過，所幸的是，目前建築業進入減量經營階段，有助市場回歸健康發展，長線來看不需要過度悲觀。至於近期台股瘋漲現象，鍾榮昌認為，股市好了後，還是會有人獲利了結去置產買房，主要會鎖定在地段佳的位置出手。

若以區域來看，鍾榮昌表示，雙北市表現相對穩定，且價格微幅上漲，中南部則因過去漲幅大，加上大量交屋潮下，勢必有投資客轉售供給，所以要保守看待，整體而言，今年房市仍處於盤整期，不會大升、大崩，呈現個案表現、差異化明顯。

此外，鍾榮昌也說，現階段只要個案具備三大條件，包括精華地段、產品規劃及定位符合市場需求、品牌建商，其實很多都賣得不錯。

以華固在線銷售個案來看，均去化順暢，包括總銷53億元「華固芙心」、總銷68億元「華固吾雙」均已售逾九成，總銷55億元的新店「華固譽誠」也賣了八成以上。

至於北士科商辦案「華固創匯園區」，總銷達328億元，目前已售70多億元，鍾榮昌指出，該案可受惠輝達效應，擁有北士科價值，加上離捷運站步行僅6分鐘，相當方便，單價對科技業來說也很合理，預期可持續穩定去化。

華固 房市 董事長 股東會

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