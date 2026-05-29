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正隆股東會／今年審慎樂觀 越南紙器總產能將突破10億平方米

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
正隆（1904）29日舉行股東常會，由董事長鄭人銘主持。正隆／提供
正隆（1904）29日舉行股東常會，由董事長鄭人銘主持。正隆／提供

正隆（1904）29日舉行股東常會，由董事長鄭人銘主持，正隆表示，越南平陽造紙廠第三期工紙產能已順利投產，躍升為當地最大、百萬噸級低碳循環造紙基地；紙器布局亦同步擴張，南越濱吉廠第二條產線已正式啟用，北越寧平省第六座紙器廠則規劃於2027年完工。未來，越南紙器總產能將突破10億平方米，提升接單穩定度。

面對全球供應鏈重組、AI數位浪潮與淨零轉型趨勢，正隆表示，將持續深化「低碳、智慧、循環」核心策略，加速推展海外布局、智慧應用與綠色轉型，強化企業長期競爭力。展望2026年，隨著台灣與中國市場需求逐步回溫，加上越南市場持續成長，整體營運審慎樂觀。

2025年全球經濟維持溫和復甦，AI應用、智慧製造及綠能投資成為重要成長動能，但地緣政治與能源價格波動仍帶來挑戰。面對市場變化，正隆持續聚焦智慧產銷與區域布局，提升營運效率與供應彈性。2025年度合併營收為新台幣429.8億元，稅後純益達7.9億元，年增21.7%

在低碳智慧轉型方面，正隆持續升級「3R PLUS減碳製造價值鏈」，並導入智慧產銷、智能汽電及AI應用，提升能源管理效率與營運效能。同時，積極布局沼氣綠電與生質能汽電共生，推動造紙產業由「製造」邁向「創能」。其中，竹北廠生質能汽電系統已穩定運轉，后里廠亦啟動建置全台最大120噸級生質汽電共生系統，逐步降低對煤炭依賴、強化能源自主，並挹注整體營運收益。

繼大園廠沼氣綠電後，后里廠廢水沼氣綠電系統已進入試車階段，透過厭氧處理技術，將廢水中的有機物轉化為再生能源，不僅提升資源循環效率，更將原本的廢水處理成本轉為綠色能源效益。未來，正隆將持續推進智慧製造、循環經濟與海外布局三大主軸，深化低碳競爭力與區域供應鏈優勢，穩健推動企業成長並創造長期價值。

在永續治理方面，正隆為台灣唯一獲CDP氣候變遷評比「A List」的造紙企業，亦連續四年（2023-2026）獲頒《天下雜誌》「1.5℃企業減碳溫度計」成效卓越企業，並四度入選全球「Clean 200」潔淨企業，今年更首度躋身「亞太50大永續企業」，展現企業在低碳轉型與永續治理上的國際競爭力。

正隆 越南 董事長 股東會

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