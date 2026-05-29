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獨／國票金改選前夕…張兆順特訪耐斯陳冠舟、陳冠如兄弟

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
「準」國票金控董事長張兆順，昨日特別拜訪耐斯集團大股東陳冠舟、陳冠如。圖/本報系資料照片
「準」國票金控董事長張兆順，昨日特別拜訪耐斯集團大股東陳冠舟、陳冠如。圖/本報系資料照片

國票金控今日召開股東會，據了解，即將在今日下午臨時董事會，獲選為新任董事長的「準」國票金控董事長張兆順，昨日特別拜訪耐斯集團大股東陳冠舟、陳冠如，以表達對民股大股東的尊重，包括陳家兩兄弟這次委託書徵求，把手上所徵求到的逾8%股權也票投公股。張兆順亦代表公股感謝陳家兩兄弟對於公股陣營的支持。

國票金今日股東會改選，出席率接近88%，可見雖然是同額競選，但戰況依舊激烈。其中，人旺集團副董事長蔡紹中，今日更是帶律師和董事候選人楊承曦等人，親抵國票金控股東會現場，此外，雖然先前國票金公民股在董事席次的分配上，最後達成「同額競選」的分配協議，但之後由於股東之間對於董事席次的分配結果、副董事長選舉仍有歧見。由於缺乏互信基礎，這也反映在今日的股東會上的「各自投票」，未事先交付配票。

據了解，今日股東會上包括人旺集團與台鋼集團都各自投票，並未把手中的股權交付公股一起配票，今日預定在下午3時召開國票金臨時董事會，公股代表張兆順和吳瑛，將正式獲選為新的國票金控董事長、總經理

國票金 耐斯 總經理 股東會 張兆順

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