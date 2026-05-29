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中華車股東會／嚴陳莉蓮：自主研發實力將應用到高科技自動化設備事業

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
中華車股東會，將把技術延伸應用到高科技產業（邱馨儀攝）
中華車股東會，將把技術延伸應用到高科技產業（邱馨儀攝）

中華車今（29）日股東會，董事長嚴陳莉蓮表示，自主研發、多品牌布局是公司核心競爭力的來源。商用車方面，主導設計開發的J SPACE與ET35，滿足顧客多用途、低碳運輸需求；乘用車方面，與三菱汽車合作，彼此發揮研發互補所推出的全新XFORCE車型，以及MG品牌新車型的加入，讓公司產品線更完整，銷售實力更堅強。

嚴陳莉蓮指出，中華車也將長期累積的整車自主研發實力，延伸應用到高科技產業的自動化設備事業，培養新的成長動能。面對多變環境，公司將繼續精益求精，深化AI應用來強化經營韌性，為股東創造長期價值。

中華車總經理曾鑫城指出，在整體市場逆風環境下，中華車自主品牌商用車受惠於新車導入及產品競爭力提升，全年提車台數逆勢成長19.7%，成為穩定營運的重要動能；惟乘用車事業仍受市場不利因素影響，且MG品牌配合政府在地化政策調整推動節奏，銷量相對減少。公司全年整體內銷台數為4.3萬台(含代工及進口車)，較前一年下滑17.3%。

曾鑫城表示，面對快速變動的全球環境、日益激烈的市場競爭，以及消費者用車與生活型態多元化趨勢，公司將持續以「技術自主」為基石，穩健推動自主品牌商用車與多品牌乘用車的商品戰略，透過新車型導入與開發、智慧化升級，以及關鍵零組件的在地化研發及供應鏈佈局，建構具競爭力的產品組合並擴大事業規模。

中華車成功將核心技術延伸至「高科技產業自動化設備」新事業，已為高科技企業提供多項客製化創新解決方案，並持續運用AI與數位孿生（Digital Twin）等先進技術，開發具高附加價值之新產品。此一策略佈局，不僅展現公司整車與關鍵零部件技術具備跨產業應用的能力與韌性，拓展新事業潛在動能，亦為台灣整體產業競爭力提供具體而長遠的支持。

中華車 嚴陳莉蓮 股東會

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