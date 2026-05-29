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陽明股東會／全球貨櫃輪仍面臨供需失衡

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明海運今日股東會。黃淑惠攝
陽明海運今日股東會。黃淑惠攝

陽明海運（2609）於今（29）日召開股東常會，全球貨櫃航運市場仍將面臨供需失衡、地緣政治及經貿政策調整等多重挑戰，OECD及IMF最新預測，全球經濟成長動能雖趨緩，整體仍維持成長態勢。

陽明股東會採實體召集與視訊輔助方式辦理，以提供股東多元便利之參與管道，會中通過114年度財務報告與盈餘分配案。陽明海運114年度合併營收為1,636億元，稅後純益170.97億元，EPS為4.9元。去年度全球航運市場受保護主義升溫加劇貿易壁壘、地緣政治衝突頻傳之影響，市場需求與運價波動劇烈，加上新船陸續交付，面臨船噸供過於求之挑戰。

展望今年，陽明表示，全球貨櫃航運市場仍將面臨供需失衡、地緣政治及經貿政策調整等多重挑戰，OECD及IMF最新預測，全球經濟成長動能雖趨緩，整體仍維持溫和成長態勢；而航運市場因受新船持續交付、紅海危機、歐洲與亞洲主要港口壅塞、區域衝突、以及國際環保法規趨嚴等因素影響，整體供需與經營環境仍具高度不確定性。

陽明海運將持續提升營運韌性，依據全球貨物流向調整航線與船隊配置，強化全球航線服務網絡；逐步落實2050年淨零排放目標，持續推動船隊更新與投入智慧化船舶管理與多元化潔淨能源佈局；透過數位創新提升客戶服務效能，並推動AI應用與機器人流程自動化技術，優化核心業務流程，並建立全球基礎作業流程之標準化與模組化，全面提升效率與全球備援能力。

面對市場變化之不確定性，陽明海運以強健本業成長動能為優先，在114年已簽約新建6艘8,000 TEU級與7艘16,000 TEU級全貨櫃船，115年尚有6艘13,000 TEU級全貨櫃船規劃建造中，加上近2年持續進行自有貨櫃之汰舊更新，將有助於提升船隊營運效率、降低成本與拓展市場。而考量未來船隊更新、淨零轉型及因應全球航運市場變化所需，本次股東常會通過配發每股現金股利新台幣2元，以兼顧股東權益及公司長期穩健發展需要。

未來，陽明海運將在營運規模與全球產業發展同步成長之目標下，持續深化ESG治理，為客戶、股東及社會創造長期穩定之投資價值，朝永續經營穩步邁進。

陽明 陽明海運 航運 股東會

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