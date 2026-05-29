台產股東會／通過配發現金股利每股3.5元 創下歷年新高

國票金控今（29）日上午召開股東常會進行董事改選，董事長魏啟林致詞時指出，今年前四月自結累計稅後盈餘達14.09億元，年增607％，每股盈餘（EPS）0.39元，累計前五月自結稅後純益可望達19億元，展現強勁成長動能，有關董事改選攸關國票金未來的經營方向與發展基礎，期盼新一屆董事會能夠延續國票金控經營基礎，穩健中求發展。

2026-05-29 11:31