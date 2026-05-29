星宇股東會／張國煒：搶客也要搶貨 明年進軍雪梨、貨機2028開始交機

星宇航空（2646）29日股東會董事長 張國煒 表示，星宇航空正一步步朝向「全功能航空公司」目標邁進，積極擴大全球航網布局。首條歐洲航線「台北－捷克布拉格」預計於8月1日正式啟航，並同步評估開闢澳洲雪梨、歐洲瑞士及西班牙巴塞隆納等新航點；北美市場則以美中地區為主，評估華盛頓DC、芝加哥與達拉斯等航線，持續壯大跨洲版圖。

因應中長期發展及市場需求，星宇航空也積極布局貨運市場。張國煒指出，看好全球航空貨運長期需求，星宇已訂購10架A350F貨機，預計2028年起陸續交機投入營運，未來客貨運雙引擎發展下，將成為推升營運成長的重要動能。

客運布局方面，張國煒表示，星宇6月將開闢韓國釜山航線，下半年預計新增峇里島航點，明年則將擴張紐澳市場，首個新航點「應該會是雪梨」。除紐澳市場外，歐洲與北美航網仍將持續擴大，亞洲線也將增加運力配置，加上後年貨機陸續加入機隊，長期營運可望維持穩健成長軌道。

在國際合作布局上，星宇航空持續優化官網購票功能，提升旅客一站式購票便利性。透過與 Etihad Airways（阿提哈德航空）聯營合作，航網可延伸至中東及歐洲內陸城市；同時深化與 Alaska Airlines 合作，擴大美國內陸20大航點布局。此外，也新增與 American Airlines 的聯航（Interline）銷售合作，旅客可直接於官網完成跨航空公司購票流程，進一步串聯美西及全美主要城市，提升國際轉機便利性。