長榮全鋼刨刀紀念品 搶手

長榮海運（2603）昨（28）日召開股東會，三大亮點成為市場關注焦點，包括股東提案推動股票分割、全球首播最新E型雙能源環保船「Ever Eco（長生輪）」史詩級首航影片，以及股東會紀念品「德國雙人（ZWILLING）全鋼刨刀」。

不少股東私下讚嘆，直呼對長榮海運長期營運更具信心。

長榮今年股東會再掀新話題，針對八位股東共同提案修改公司章程，建議將股票面額改為1元、並採「1股拆10股」方式進行股票分割，長榮海運於股東會報告事項中說明，該提案未列入本次股東會議案，主因是提案內容（含案由、說明及標點符號）合計超過300字，不符《公司法》第172條之1規定，因此依法無法列入議程。

長榮海運股東會也進行董事改選，六席董事分別為張衍義、張國華、柯麗卿、戴錦銓、吳光輝、林文貴，以及獨立董事三人林瑞雲、許慈美、林詩梅。

另一方面，長榮海運今年股東會紀念品再度成為市場焦點，送出知名品牌「德國雙人（ZWILLING）全鋼刨刀」，吸引不少小股東一早湧入會場，「大排長榮」盛況再現。儘管排隊人潮綿延，現場領取動線順暢，不少股東直呼領取速度比預期快。

針對股票分割的部分，長榮海運也進一步說明，分割流通在外股數增加，但總市值並未因此改變，雖每股價格降低後可能短期內吸引更多投資者，增加股票流通性，但股價係受經濟大環境、產業景氣循環，及市場供需等諸多不確定因素影響。