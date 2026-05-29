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長榮、萬海股東會 同聲唱旺這兩季

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮指出，第2季的海運市場需求提前出籠。 長榮海運／提供
長榮指出，第2季的海運市場需求提前出籠。 長榮海運／提供

長榮 （2603）、萬海昨（28）日舉行股東會，長榮指出，第2季的海運市場需求提前出籠；萬海指出，全球貨櫃輪市場5月起已重現「大搶艙」多頭榮景。長榮、萬海同步看好貨櫃輪第2、3季，全面處於需求旺季。

業者指出，美國政府針對全球進口商品課徵的10%臨時關稅將於7月24日到期，全球產業供應鏈提前啟動拉貨潮，不只台灣與中國大陸，整個東南亞地區業者都在積極搶艙，趕在期限前將貨品運抵北美市場。

長榮、萬海股東會要點
長榮、萬海股東會要點

萬海昨日召開股東會，會後總經理謝福隆直言，這波運價漲勢「會非常猛」，在關稅政策仍存在高度不確定性下，所有廠商都不願意冒險，只要來得及出貨的商品，都希望搶在7月24日前抵達美國。近期海運市場已再度出現疫情期間的搶艙盛況，也推估後續運價漲幅恐將持續擴大。

對於後市展望，長榮海運總經理吳光輝表示，根據Alphaliner今年5月報告預測，2026年全球市場運力增長約3.9%，貨量增長2.5%，供需差距為近年最小，加上中東戰事、港口壅塞等因素影響，市場有效運力進一步受到壓縮。吳光輝指出，第2季的海運市場需求提前出籠，第3季為歐美市場傳統出貨旺季，短期內紅海航線仍難恢復正常，在市場供給未明顯增加情況下，對第2季及第3季海運市場維持「審慎樂觀」看法。

除北美搶運潮外，中東市場需求也快速升溫。謝福隆分析，美伊戰事已持續兩、三個月，當地民生物資補給受阻，庫存逐漸消耗殆盡，進口商紛紛設法讓貨物加速流入阿拉伯聯合大公國及周邊六國，進一步推升全球貨櫃需求，讓市場供需更加緊繃。

另一方面，全球塞港問題持續惡化。謝福隆表示，目前中東、紅海及印度等多地港口等候靠泊時間拉長，壅塞情況相當嚴重，且影響正逐步擴散至歐洲與亞洲其他港口。展望後市，謝福隆認為，這波運價飆升行情至少可延續至第3季底；第4季全球貨櫃運價基本上「欲小不易」。他分析，隨著油價攀升推高營運成本，加上造船成本、全球船舶租金價格持續高檔，以及塞港問題短期難解，整體產業成本已明顯墊高，航商勢必逐步將成本壓力反映在運價之上。

萬海 長榮 長榮海運

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