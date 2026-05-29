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台塑今年獲利有望大幅成長

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

台塑（1301）昨舉行股東會，面對本業營運及下半年石化產品市場景氣，董事長郭文筆表示，市場供給受限，即便停戰恢復供給仍需時間，石化產品價格可望維持相對高檔，加上第3季迎來需求旺季，下半年不看淡，今年全年獲利有望較去年大幅成長。

展望第2季、下半年業績，郭文筆表示，第2季受惠前期低價庫存，利差顯著改善，預期獲利將較第1季大幅成長。至於下半年，預期戰爭對於中東能源設施及石化廠的損害，短期內要修復仍有困難，石化產品市場供應減少，有助緩解亞洲石化產能過剩的壓力；加上旺季效應，對下半年營運不看淡。

回顧今年營運，郭文筆表示，第1季受美伊戰爭影響，中東原油、輕油供應中斷，帶動乙、丙烯價格大漲，推升石化產品價格，及認列轉投資收益增加。

第2季因美伊戰爭持續，原油價格居高不下，石化產品價格維持高檔，台塑因有前期低成本的庫存，產品利差有明顯改善，同時認列台塑石化、台塑美國等公司權益法投資收益的增加，預期第2季獲利將比第1季大幅成長。

展望下半年，若美伊談判達成協議，因美伊戰爭造成中東能源設施及石化廠遭受攻擊嚴重受損，其中PE影響產能1,500萬噸，PP影響產能450萬噸，短期內要修復仍有困難，石化產品市場供應減少，有助緩解亞洲石化產能過剩的壓力，加上第3季為石化產品傳統需求旺季，且印度及越南推動基礎建設，有利台塑產品銷售，不看淡下半年營運。

中東 台塑 市場

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