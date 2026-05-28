東元攻AI電力 拉升毛利

東元電機（1504）昨（28）日召開股東常會，董事長利明献表示，東元全力搶攻AI資料中心（AIDC）商機，隨著電力能源產品設備逐步進入資料中心，並提供完整解決方案，將大幅拉高毛利率，預期今年下半年到明年將迎來效益爆發，集團將持續透過併購或策略結盟快速進入高獲利市場。

利明献預估，今年資料中心營收占電力能源事業群比重大幅躍升至逾30%，未來更以50%為目標。東元第1季電力能源事業群受 AIDC、離岸風電及台電強韌電網工程貢獻帶動，營收年增30%，占整體營收比重由去年同期19.2%大幅拉升至24.5%，優化產品結構。

面對全球AI基礎建設浪潮，利明献坦言，東南亞市場目前已相當明朗，是各大雲端服務供應商（CSP）投資興建的重點地區。美國市場近期雖稍微冷卻，但五大CSP對AI基建擴置不手軟，由於美國涉及的電量瓦數與Token數量龐大，投資金額遠超亞洲，各大CSP正積極籌集資金，預期第3季後美國市場將重新再起，東元在年底或明年絕對不會缺席。

利明献指出，過去兩年集團已連續發動四起併購案，包含國內的伸昌機電，以及日前剛簽約的馬來西亞Dynaciate等公司。他強調，併購的目的主要是為了新業務發展動能，其次則是導入新技術、新產能並彌補地區資源配置不足。

利明献表示，目前併購的公司規模相對較小，但在特定地區具備利基型的製造或市場開發能力，在注入東元資源後，整體東元集團綜效顯現。目前內部設有PMI（併購後整合）小組，每個月持續監測人員、產品定位、市場開發與生產改善的成果，未來配合業務發展策略方向，不排除持續併購。

此外，東元已開始推動子公司安達康進入資本市場規劃，利明献表示，集團對此抱持彈性，重點在於子公司是否具備個別競爭力，以及與母公司能否產生資源搭配綜效，若配合得宜，不排除讓合適的關係企業有獨立發揮的平台。