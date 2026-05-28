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國產：獲利穩健成長
國產（2504）昨（28）日舉行股東會，通過每股配發高達2.6元的現金股利，配發率79％創史上最高。董事長徐蘭英指出，國產集團今年將新增汐止二廠、台中新廠等，預期在業界最多的全台28座混凝土廠運作下，集團的營運和獲利可望穩健成長。
徐蘭英表示，2026年國內房市受經濟政策與市場供需影響，預計呈現量縮價盤整格局，公司預拌混凝土銷售數量預估可望維穩持平，同時推出眾多「低碳高端產品陣容」，協助客戶解決低碳時代的營建痛點、也提升自身高端產品的價值利潤，讓集團獲利確保穩中求勝。
在業外方面，目前在全台擁有超過44萬餘坪土地，南港大型開發案，預計2027年底左右完工、2028年取得使用執照。徐蘭英指出，輝達海外總部的北士科，也擁有10筆達近2萬坪的土地。
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