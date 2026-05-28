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亞泥建造營建一條龍

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

亞泥（1102）總經理李坤炎表示，亞泥持續深化產業鏈整合，打造涵蓋水泥製造、預拌混凝土、預鑄製品至營建工程的一條龍經營體系，串聯亞東預拌、亞利預鑄及遠揚營造等轉投資事業，已提升產銷效率，構建強大營運護城河。

亞泥昨（28）日召開股東常會，董事長徐旭東請假並未出席，由董事李光燾擔任主席。會中通過去年度財報及盈餘分配案，股東會亦通過每股配發現金股利2.3元，已連續64年維持穩定配息。

其中，亞東預拌「高性能混凝土」產品銷售表現尤其亮眼，2025年銷量年增30%，再創歷史新高，沿續去年獲利表現，今年獲利仍能交出好成績。

亞泥（中國）作為中國大陸前十大水泥企業之一，近年積極導入AI、大數據及數位孿生技術建置智慧工廠，提升生產效率，同時發揮長江黃金水道物流優勢，強化運輸效率與成本競爭力。

亞泥（中國）執行長張振昆表示，大陸水泥市場目前仍存在產銷不平衡問題，預期仍需五年才能逐步改善。但是樂觀看法是大陸官方已嚴格限制低價水泥的產銷，亞泥中國預期今年第3季獲利將有更好表現。

亞泥 徐旭東

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