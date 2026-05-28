華新、燁聯再漲不銹鋼價

鉬價催動，華新、燁聯盤價再衝高。華新（1605）昨（28）日開出6月不銹鋼盤價，300系調漲每公噸3,000元；316售價依含鉬比例調漲每公噸7,000～9,000元；200系及400系維持平盤。

燁聯昨公布，6月產品售價全面續漲，304不銹鋼每公噸調漲2,000元；含有鉬元素的316L附價產品，更因成本波動劇烈，每公噸大幅漲6,000元；430不銹鋼產品維持平盤。

華新表示，受國際能源價格維持高檔影響，不銹鋼主要原料，包括鉬、銅及廢鋼等價格持續上行。此外，印尼政府近期宣布將戰略資源商品改由國營企業統一管理，預期將對鎳價形成支撐，進一步推升鋼廠原料成本，整體成本壓力仍處高位。

華新今年不銹鋼事業展望樂觀，華新表示，發展有三好面向，一是不銹鋼市場產量限縮並加強出口管制，有助供需平衡與價格。二是碳鋼衰退，不銹鋼反而成長，持續在多領域取代碳鋼。三是集團聚焦高階材料與新應用，在航太、核電、能源等領域，提高接單量與價格。