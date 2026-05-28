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台灣虎航：保留必要盈餘

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台灣虎航（6757）昨（28）日召開股東常會。首季繳出獲利創新高的亮眼成績單，股東會現場有部分股東針對股利政策與市場股價提出訴求；對此，台灣虎航董事長黃世惠回應，保留必要盈餘以厚植核心競爭力，為股東創造長期穩健獲利。

黃世惠表示，受惠於國際旅遊市場持續火熱及精準的航網布局，台灣虎航延續去年營運成果創紀錄的氣勢，今年前四月累計營收已達71.9億元，較去年同期成長21%，累計平均載客率達91%的高水準，展現卓越的經營成效。

針對股東期盼調高股利，黃世惠分析，去年配發每股6.05元（含1.16元資本公積發放）係為回饋疫情期間股東的支持；今年度經董事會決議配發每股現金股利2.42元，在同業中仍名列前茅，面對油價波動與新機隊引進計劃，公司必須保留必要盈餘以厚植核心競爭力，絕無忽視股東權益。

股利 營收 台灣虎航

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