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新纖攻半導體材料 報捷

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

新纖（1409）昨（28）日舉行股東會，會中通過各項議案，並決議配發現金股利0.9元。董事長吳東昇也在會中表示，新纖半導體材料布局報捷，子公司新碩先進高純度電子級雙氧水，已通過關鍵客戶驗證，期能成為未來關鍵成長引擎。

新纖董事長吳東昇表示，展望2026年，全球經濟仍存在高度不確定性，最大變數來自2月28日開始的美伊戰爭所引發的荷莫茲海峽封鎖。美伊戰事爆發後，國際油價一路飆升，化纖產業主要原料也連動急漲甚至短缺，新纖多面向部署、致力將衝擊降至最低。

吳東昇指出，這場地緣風險對新纖而言是危機也是轉機。一方面，客戶擔心斷料，下單態度由觀望轉為積極備貨；另一方面，新纖近年積極推動環保產品，對石化原料依賴度相對較低，受供應斷鏈影響較小，反而成為此次戰爭危機下的優勢之一。

吳東昇也提到，除短期應變，中長期佈局將鎖定「循環經濟與低碳材料」、「尖端材料研發」及「AI智慧生產」三大方向，以展現營運韌性。

此外，新纖也深耕尖端材料研發。隨AI應用快速發展，耐高溫、低介電損耗及尺寸穩定的高階工程塑料需求提升，針對此一趨勢，新纖從現有技術基礎延伸，優先啟動高溫材料之開發與量產，應用於 AI 伺服器連接器、車用電子與高速通訊等高附加價值市場，快速切入供應鏈。

新纖 半導體 吳東昇

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