華南金法說會／前四月獲利破百億元！不只靠放款 新金雞母來了

華南金（2880）28日法說會公布，前四月稅後純益111.14億元，突破百億元大關更寫史上同期新高，年增六成；其中華南銀高資產財管AUM年增1.3倍、海外市場獲利也年增95%，加上證券獲利暴衝7.3倍，獲利「三箭頭」同步發威。

前四月非銀行子公司獲利占比從13%提升到27%，顯示集團多引擎獲利政策奏效，顯示華南金獲利來源正走向多元化。

法說會上揭示「獲利三箭頭」，第一箭是銀行高資產財管業務大爆發。統計到4月底止，華南銀高資產客戶數2,867戶、年增166%；管理資產規模（AUM）2,430億元、年增134%。

第二箭則是海外布局進入收成期。華銀前四月OBU及海外分行（不含大陸分行）稅前獲利18.97億元、年增95%，獲利貢獻18.5%，顯示海外金融已成重要獲利來源。

第三箭是隨台股熱，證券業務大爆發。受惠台股交投熱絡，華南永昌證券前四月稅後純益達19.32億元、年增高達733%，經紀與融資市占率，也持續維持公股券商第一。

華南銀總經理黃俊智也揭示未來「獲利三支柱」策略，希望透過手續費、投資與利息收入三大引擎，打造更穩定的成長模式。

首先是手續費收入，以財富管理為核心。華銀指出，今年前四月財管手收已突破50億元，達成率接近135%，全年目標挑戰雙位數成長。未來將透過數位經營、高資產客群服務與差異化商品，持續提升財管貢獻度。

第二支柱則是投資收益。華銀規劃同步強化股票與債券操作收益，並擴大TMU金融行銷團隊布局，滿足企業客戶對衍生性金融商品需求，同時增加國內外股債中長期配置，累積穩定收益來源。

第三則是利息收益與資本效率提升。策略重點在於「不單純追求放款量」，而是將放款作為「敲門磚」，進行全方位的客群經營，藉此帶動整體集團產品的行銷成效。

華南金近年正逐步擺脫過去偏向傳統銀行獲利模式，轉向高資產管理、海外金融與資本市場並進的新架構。隨海外與非銀行業務比重持續提高，加上穩健股利政策支撐，華南金未來獲利成長動能仍具延續性。