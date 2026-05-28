遠東銀法說會／前四月稅前盈餘年增逾27％ 年度目標拚營運雙位數成長

遠東銀行（2845）於28日召開2026年第1季法人說明會，受惠於利差改善與放款業務穩健成長，遠東銀今年首季營運表現亮眼，淨收益與獲利皆繳出雙位數成長，前四月淨收益達47億元，合併稅前盈餘年增27.52%。展望2026年，遠東銀將以營運雙位數成長為目標，未來個人金融是主要成長引擎，特別是財富管理、家族辦公室、房貸轉型具備成長空間。

遠東銀表示，今年第1季在獲利能力上，受益於存放利差由去年同期的0.78%改善至0.88%，以及放款結構優化，帶動核心業務，淨利息收入達到新台幣18.24億元，實現16.6%的雙位數高成長。此外，淨手續費收入年增9.4%至新台幣8.4億元，整體第1季淨收益達新台幣12.21億元，年增10.3%；提存前盈餘則年增18.7%至15億元，稅前淨利更攀升至新台幣14億元，年增率達11.4%，每股盈餘（EPS）維持在0.25元。

遠東銀指出，未來個人金融將是主要成長引擎，尤其財富管理與家族傳承業務具備高度發展空間。目前財管2.0業務仍待主管機關審核，並規劃進駐高雄資產管理專區，擴大高資產業務布局。

遠東銀透露，其家族辦公室業務其實已布局兩年，鎖定具三代資產規劃需求的高資產客戶，尤其台灣家庭資產仍有超過一半集中於不動產，帶動近年傳承、繼承與稅務規劃需求快速升溫，銀行也已建立團隊，提供家族資產診斷與傳承建議，希望藉此深化高資產客群的經營。

此外，遠東銀表示，目前已開始將AI模型導入股票、外匯、衍生性商品等交易模型驗證，希望提升交易策略精準度與獲利能力。數位金融布局上，遠東銀則看好線上理財服務潛力，希望未來將既有高端理財商品逐步導入數位平台，提升線上客戶服務深度。

在放款策略上，遠東銀表示，因應央行房市管制與房貸利差壓縮，目前正降低購置型房貸比重，轉向利潤較佳的理財型房貸，藉此提升整體利差與獲利能力。至於法人金融，雖然仍具成長動能，但由於大型本土企業競爭激烈、利潤有限，因此未將法金業務設定為高速擴張重點，反而更看好中小企業與海外資產業務帶來的收益提升。

至於市場關注的股債部位，遠東銀表示，目前透過損益按公允價值衡量（FVTPL）之金融資產約637億元，其中絕大多數為債務工具，股票部位不到8億元，其餘約96億元為衍生性金融商品。債券投資以穩定收益為主，股票則偏向交易與避險用途，整體金融資產配置仍以穩健操作為核心。