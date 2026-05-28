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長榮股東會／媲美電影大片！首播「長生輪」影片 股東喊更有信心

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
影片採敘事風格拍攝，以飄揚布料的律動象徵大自然潔淨能源，貫穿全片永續主軸。記者黃淑惠／翻攝
影片採敘事風格拍攝，以飄揚布料的律動象徵大自然潔淨能源，貫穿全片永續主軸。記者黃淑惠／翻攝

股東會向來是企業與股東面對面展現營運成果與經營策略的重要時刻，長榮海運（2603）今年股東會不只是紀念品吸睛，更端出「全球首播」驚喜，現場首度曝光最新引進的E型雙能源環保船「Ever Eco（長生輪）」首航影片。氣勢磅礡的史詩級畫面，讓不少股東私下讚嘆，直呼對長榮海運長期營運更具信心。

長榮海運28日召開股東會，特別利用計票空檔時間，全球首播最新E型雙能源環保船「Ever Eco（長生輪）」首航影片，讓與會股東搶先一睹新船風采。影片以細膩且具電影感的拍攝手法，展現長榮海運對造船品質的堅持，以及對海洋永續與環境保護的用心，唯美又震撼的影像風格，獲得現場股東高度好評。

長榮海運表示，「EVER ECO（長生輪）」為公司首艘ZNZ雙能源環保船（ZNZ，意即Zero or Near-Zero），屬E型貨櫃輪，配備甲醇雙燃料主機，運能達16,000 TEU級。新船未來可提供更多元航線部署選擇，也以具體行動落實企業減碳與永續承諾，朝淨零碳排目標持續邁進。

長榮海運指出，影片採敘事風格拍攝，以飄揚布料的律動象徵大自然潔淨能源，貫穿全片永續主軸，傳達企業以純淨動能向前航行的理念。影片中段則透過縮時攝影，完整記錄環保船舶於韓國三星重工造船廠的建造過程，同步介紹E型船的多項環保特色。

此外，影片也精選長生輪首航途經亞歐九大港口的壯闊畫面，搭配媲美星級飯店的全新船艙內裝與船員制服設計，展現長榮海運不同於過往的嶄新風貌。

近年來，長榮海運推出的多支新船形象影片皆獲市場高度關注，全新亮綠色塗裝展現朝氣與識別度，也成功將貨櫃船形象影片拍出新高度，在航運業界掀起不少話題。

「EVER ECO（長生輪）」為公司首艘ZNZ雙能源環保船（ZNZ，意即Zero or Near-Zero）。記者黃淑惠／翻攝
「EVER ECO（長生輪）」為公司首艘ZNZ雙能源環保船（ZNZ，意即Zero or Near-Zero）。記者黃淑惠／翻攝

現場首度曝光最新引進的E型雙能源環保船「Ever Eco（長生輪）」首航影片，氣勢磅礡的史詩級畫面，讓不少股東私下讚嘆。記者黃淑惠／翻攝
現場首度曝光最新引進的E型雙能源環保船「Ever Eco（長生輪）」首航影片，氣勢磅礡的史詩級畫面，讓不少股東私下讚嘆。記者黃淑惠／翻攝

影片以細膩且具電影感的拍攝手法，展現長榮海運對造船品質的堅持，以及對海洋永續與環境保護的用心。記者黃淑惠／翻攝
影片以細膩且具電影感的拍攝手法，展現長榮海運對造船品質的堅持，以及對海洋永續與環境保護的用心。記者黃淑惠／翻攝

長榮海運股東會現場首度曝光最新引進的E型雙能源環保船「Ever Eco（長生輪）」首航影片，股東私下讚嘆，直呼對長榮海運長期營運更具信心。記者黃淑惠／翻攝
長榮海運股東會現場首度曝光最新引進的E型雙能源環保船「Ever Eco（長生輪）」首航影片，股東私下讚嘆，直呼對長榮海運長期營運更具信心。記者黃淑惠／翻攝

長榮 長榮海運 電影

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