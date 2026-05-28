春雨股東會／鋼結構扣件訂單前景旺 已做好景氣回溫準備

扣件大廠春雨（2012）28日股東會，受惠國內科技大廠擴廠、商辦興建與公共工程等剛性需求強勁，春雨鋼構扣件具發展潛力，整體營運體質穩健，已做好景氣回溫準備。

法人表示，春雨集團在台灣、大陸及印尼均設有生產基地，並建構了明確的國際市場分工。其中，東莞廠嚴格聚焦中國大陸內銷，印尼廠則深耕東南亞在地市場，產銷布局具優勢地位。

目前國內科技廠擴建帶動國內鋼構訂單能見度到明年，由於春雨的建築扣件核心應用在於廠房及商辦大樓，受惠於近年台商回流及國內指標性科技大廠如台積電（2330）等持續擴建先進製程廠房，國內建築鋼構扣件需求始終維持高檔。

春雨在台灣建築鋼構扣件市占率領先，奠定穩固的獲利支撐。面對近期美國關稅政策不確定性導致海外客戶庫存水位偏低、轉向保守的挑戰，春雨生產線從盤元線材、模具開發到扣件成型、熱處理與包裝出貨有一貫化一條龍生產排程能力，可發揮最大效益。

法人表示，產銷頗有韌性，第1季合併營收17.9億元，營業毛利2億元，顯示本業維持基本獲利能力。但是在業外及費用影響下，歸屬母公司淨損0.34億元，每股稅後純損0.12元。

全球扣件市場近年受到高利率、終端需求放緩與庫存調整影響，訂單動能偏弱。尤其歐洲與美國市場需求復甦速度不如預期，導致台灣扣件廠接單仍顯保守，儘管近期鋼價與原物料有回升跡象，但對需求端的實質帶動仍有限。

樂觀的是，隨著歐美庫存逐步去化，加上基礎建設與能源轉型需求釋出，市場普遍預期下半年扣件需求有機會改善。特別是在電力設備、再生能源與汽車產業帶動下，中長期用鋼需求仍具支撐。

法人分析，春雨後續營運仍須觀察接單回溫速度與成本控制表現，若能掌握原料價格波動、優化產品結構，並隨市場需求回升擴大出貨，全年營運仍有機會逐步改善，當下短期營運仍承壓，但隨景氣回溫與需求回補，後市仍具轉機。