國產股東會／董座徐蘭英：今年新增汐止二廠、台中新廠 獲利穩健成長

國產（2504）28日舉行股東會，通過每股配發高達2.6元的現金股利，配發率79％創史上最高。董事長徐蘭英指出，國產集團今年將新增汐止二廠、台中新廠等，預期在業界最多的全台28座混凝土廠運作下，集團的營運和獲利可望穩健成長。

徐蘭英表示，2026年國內房市受經濟政策與市場供需影響，預計呈現量縮價盤整格局，公司預拌混凝土銷售數量預估可望維穩持平，同時推出眾多「低碳高端產品陣容」，協助客戶解決低碳時代的營建痛點、也提升自身高端產品的價值利潤，讓集團獲利確保穩中求勝。

在業外方面，目前在全台擁有超過44萬餘坪土地，南港大型開發案，預計2027年底左右完工、2028年取得使用執照。徐蘭英指出，輝達（NVIDIA）海外總部的北士科，也擁有10筆達近2萬坪的土地，未來隨著相關的國土規劃與都市計畫進程後，都將可持續貢獻集團龐大的潛在開發價值與業外獲利。

徐蘭英指出，集團未來的發展策略方面，將繼續深化「高質化混凝土產品開發與優化研發工程」等，提升集團因應全台營建客戶碳焦慮的痛點，進行多元且先進的綠色產品設計與生產，厚植「材料為王」策略，如投資興建爐石研磨二廠，與客戶站在一起掌握低碳時代的競爭優勢，取得綠建築容積獎勵、增益ESG品牌促進銷售等等，同時大力推動國產安心建材履歷，齊心邁向全台建築結構安全。

因應全球AI風潮千軍萬馬、全台科技建廠不斷，國產建材實業先進研發領先業界，推出的低碳高端認證混凝土產品已達67款。除了促進科技綠色大建設商機外、也帶旺本業營運獲利現。

國產去年集團合併營收達到225.33億元、年增3.75％，稅後淨利38.84億元，每股稅後純益（EPS）3.3元，若扣除前一年度10.4億元的業外售地獲利的比較基期因素，去年度本業獲利可說又攀上史上最佳顛峰。