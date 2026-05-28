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精誠股東會／SaaS 服務搶占 AI 市場 董座：創造第三條成長曲線

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

精誠資訊（6214）28日召開股東常會，董事長林隆奮表示，SaaS的服務已經成為AI的一部分，企業的營運環境在導入AI後只會更複雜，而精誠的優勢就是擅長將複雜的整合工作簡單化，從系統整合、生態圈整合到AI整合，配合長期累積的產業知識，成為百工百業信賴的長期合作伙伴。

林隆奮說，未來除了本業的成長之外，也將持續以合作、投資、併購等方式，尋求外部的有機成長，打造更具規模化的組織，創造第三條成長曲線。

展望下半年，林隆奮指出，精誠將持續加大AI投資力道，自建的AI平台在航空業與製造業已經有成功案例；同時整合算力、算法與算術三大技術能力，為企業客戶建構專屬、安全、可推論的AI系統，協助企業解決營運痛點並提升營運韌性。

同時，持續推動「全球 IT 服務」，以精誠的軟體開發、數據、雲端資安與永續維運維護五種核心技術，搭配跨國商務流程運籌，與當地合作夥伴或子公司提供在地服務協助台商拓展海外市場。

精誠

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