華南金法說會／前四月獲利破百億元 總經理說明五策略繼續壯大規模

華南金控（2880）28日舉行召開法人說明會，公布2026年首季營運績效，儘管全球經濟受高利率與地緣政治干擾，台灣受惠於AI科技發展，展現韌性與成長動能，集團整體營運強勁，業務動能齊發，首季自結稅後淨利新台幣76.60億元，年成長44%，EPS 0.55元，獲利續創高峰。

金控及銀行、證券、產險、創投、AMC等子公司第1季獲利分別創下同期新高。今年累計前四個月合併稅後淨利111.14億元，突破百億元，年增60%，再度刷新歷史同期最高紀錄。

核心子公司華南銀行2026年第1季稅後淨利61.41億元，年成長18%，主要受惠調整存放款結構，利差及NIM同步提升，以及財富管理業務大幅成長19%，其中手續費淨收益成長16%、更創歷年單季新高。

累計前4月稅後淨利84.47億元，年成長23%，業務動能同步持續成長，其中利息淨收益成長9.42%，手續費淨收益成長21.13%。

4月底國內外放款成長2.6%，尤其外幣放款成長16%，且3月底中小企業放款市占率6.99%，於全體金融機構排名第4名。

高資產業務截至4月底止客戶數2,867戶，年成長166%，AUM達2,430億元，年成長率134%；累計前4月OBU及海外分行（不含大陸分行）獲利18.97億元，年成長95%，獲利占銀行稅前淨利提升至18.5%。

子公司華南永昌證券2026年第1季稅後淨利11.30億元，為去年同期的5.3倍，主要係台股交投熱絡與市場行情推升所致，成長率為券商同業第三名，EPS 1.73元持續蟬聯公股券商之冠。

第1季複委託交易量年增102%、承銷業務收入年增803.3%、經紀業務收入年增84.5%；經紀業務市占率2.59%與融資餘額市占率5.15%領先公股券商。累計前4月稅後淨利19.32億元，年成長733%。

子公司華南產險稅後淨利5.06億元，年成長超過五成，主要獲利來源以車險及意外險為主，且整體損失率優於去年同期所致，EPS 2.53元。

累計前4月稅後淨利6.96億元，年成長60%。首季簽單保費收入續創歷年單季新高，且較上季成長42.1%，市占率5.45%。

其餘子公司創投前四月稅後淨利4.77億元，AMC前4月稅後淨利0.53億元，投信也同步獲利，整體呈現獲利動能強勁。

華南金控總經理蕭玉美指出，集團整體營運動能持續成長，除了獲利亮眼外，集團截至4月底綠色投資金額為1,470億元，綠色融資金額為2,599億元，綠色投融資總額年成長4%；共同行銷業務收益較去年同期成長45%；生成式AI 助理每月有超過萬次的員工詢答，機器人工廠今年截至4月底已創造約當人力效益逾6,800萬元。

蕭玉美表示，華南產險也運用AI生成董監事責任險核保報告。以上成果充分展現華南金融集團不僅在傳統獲利上穩健成長，更在財富管理、數位轉型及共同行銷上發揮綜效。同時，華南金控也入選「2026年標普全球永續年鑑」，顯示該集團的永續策略已由制度建置邁向具體成果。

蕭玉美進一步說明集團未來將持續秉持五個策略，以持續壯大營運規模，為股東創造優質及永續的獲利，包含一、提高資本使用效率，以提升利差及手收。二、調整獲利結構，強化海內外企業金融及發展財富管理。三、導入金融科技，精準行銷，獲利多元化。四、發揮集團共銷，提升營運綜效。五、強化風險管理及子公司績效管理。